Pourquoi est-ce important pour toi d’hydrater davantage ta peau et de renforcer la barrière cutanée?

Il y a une idée préconçue qui veut que la mélanine présente dans la peau des personnes noires les protège des éléments extérieurs agressants. Or, notre épiderme est plus sec; et donc plus sensible aux variations climatiques de température. Pour l’hydrater et la protéger, je fais appel au Booster quotidien Minéral 89, de Vichy. Cette formule prend en compte tous les phototypes, ce qui est assurément un plus, car c’est difficile de trouver sur le marché des soins adaptés aux peaux noires.

