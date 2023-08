Dans le vaste monde des soins de la peau, l’acide hyaluronique a acquis un statut d’icône. Cet ingrédient naturel qui hydrate l’épiderme en profondeur est présent dans d’innombrables sérums de base sur le marché. Mais compte tenu de la grande diversité des types de peau et des problèmes cutanés, SkinCeuticals, la marque d’esthétique médicale la plus connue dans le monde, a adopté une approche différente. Sa vaste gamme de sérums – fabriqués à partir de la forme la plus efficace d’acide hyaluronique et renforcés par des ingrédients correcteurs clés – comprend une solution dont SkinCeuticals garantit les résultats pour chacune et chacun d’entre nous. Vous êtes prêts à découvrir le sérum qui correspond aux besoins de votre peau? Prenez connaissance de ce qui suit et préparez-vous à avoir une peau éclatante et ultra-hydratée.