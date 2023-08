L’entreprise québécoise ATTITUDE® vise aujourd’hui à révolutionner l’industrie de la beauté avec des produits sains, dont la performance a été prouvée et offerts dans des emballages éco-innovants pour réduire le plastique.

Oceanly™, une ligne de soins solides pour la peau qui coche toutes les cases: des formules véganes, saines et efficaces, des emballages sans plastique et entièrement biodégradables, et la certification EWG VERIFIED™.

Pour s’assurer que les formules solides Oceanly™ sont efficaces, on a demandé à trois fans inconditionnelles de produits de beauté de tester les gammes PHYTO-GLOW et PHYTO-AGE.

La première, PHYTO-GLOW, contient de la vitamine C stabilisée et encapsulée et promet d’unifier le teint et d’atténuer l’apparence des taches brunes tout en favorisant la production de collagène. Quant à la deuxième, PHYTO-AGE, elle s’en remet aux peptides végétaux pour renforcer la barrière cutanée et favoriser l’hydratation pour une peau plus douce et d’apparence plus jeune.

Leur point commun? Le phytoglycogène, ingrédient vedette de Oceanly™, reconnu pour atténuer les signes du vieillissement, réduire les rides du front, apaiser et restaurer le confort de la peau sèche et donner plus d’éclat au teint.

Après plusieurs semaines d’utilisation, voici ce que notre trio en a pensé.