L’inspirante collaboration entre Olay, une marque qui mise sur la science afin de créer des formulations toujours plus efficaces, et Actua Canada, la plus grande organisation de sensibilisation aux STIM pour les jeunes à travers le pays, va de soi, puisque l’organisme contribue à l’avancement de la conversation et des voix des femmes dans le secteur des STIM.

Dans le cadre de cette initiative, Olay, qui participe à l’intégration des femmes dans ces milieux majoritairement masculins depuis plus de 70 ans, s’engage à verser un don de 50 000$ à Actua Canada, en plus de lancer d’une édition spéciale STIM de sa crème Retinol 24 + Peptide qui sera offerte en série limitée chez Walmart. Pour chaque pot vendu de cette dernière, la marque fera un don de 15 $ à Actua Canada, jusqu’à concurrence de 25 000 $.

Hydratant de nuit Retinol 24 + Peptide, d’Olay Regenerist (40 $; walmart.ca)

