Vous utilisez actuellement votre plateforme pour défendre les droits des femmes en Inde, pour partager les histoires de jeunes filles sauvées du trafic humain et des abus, et pour lutter contre le colorisme [une forme de discrimination au sein d’une même communauté qui différencie les individus selon la clarté de leur peau]. Comment utiliserez-vous cette nouvelle plateforme pour parler de ces problèmes?

J’ai grandi en Inde et j’y ai passé la majeure partie de ma vie. L’organisation de défense des droits des femmes avec laquelle je travaille est située dans le sud du pays et elle sauve essentiellement des jeunes filles qui seraient autrement sélectivement avortées ou tuées. Nous les hébergeons et leur fournissons une éducation ainsi qu’une vie. Ces filles vont grandir et former la prochaine génération de femmes dans le monde. J’ai aussi personnellement affronté le colorisme. Ce n’est pas comme si j’avais choisi de le dénoncer, mais il se trouve que j’ai été confrontée à des situations qui exigeaient que je m’exprime. Je vais continuer à faire le travail que je fais depuis quatre ans, et la seule différence est que ma plateforme va s’agrandir. J’espère que ça signifie que plus de gens auront accès aux messages que je tente de communiquer.