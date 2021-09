Sérum absolu: un boost de luminosité

Ce sérum reformulé, qui vise à relancer le processus de régénération cellulaire, intègre deux ingrédients actifs inédits: la tulipe noire et le kombucha. Le premier stimule la synthèse du collagène, de l’élastine et de l’acide hyaluronique, améliorant la fermeté et l’hydratation de la peau, alors que l’extrait de thé noir fermenté (le kombucha) lisse celle-ci et donne de l’éclat au teint.

En plus de contenir le Concentré HYALU-3 – une version signature et performante d’acide hyaluronique –, Le Sérum Booster anti-âge absolu peut aussi compter sur l’Hexapeptide-FX, issu des recherches en médecine régénérative, mis à contribution pour renflouer nos réserves de cellules jeunes. La peau ainsi renforcée est mieux préparée pour affronter les facteurs responsables de son vieillissement.

Le Sérum Booster de Lierac Paris s’utilise durant la routine matinale ou du soir et s’applique avant le soin PREMIUM habituel, comme la Crème Voluptueuse anti-âge absolu, que la pétillante animatrice affectionne autant pour son parfum délicat que pour sa texture onctueuse.