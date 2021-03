«La base de Clarins, c’est les plantes.Et on doit rendre à la nature ce qu’elle nous donne!» confie d’emblée Virginie, directrice générale déléguée chargée de la RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise). On a voulu en savoir plus sur les projets de la marque, qui peut déjà se targuer d’être carboneutre.

On sait maintenant que la monoculture est un fléau, que ce soit dans l’industrie alimentaire ou dans le monde de la beauté. Comment faites-vous pour préserver la biodiversité?

D’abord, on aime beaucoup intégrer des plantes pionnières au domaine Clarins, qui est comme un laboratoire à ciel ouvert pour nous. Ces dernières aident à recoloniser l’espace écologique autour d’elles. Et quand on fait de la cueillette sauvage, on le fait de manière contrôlée et réfléchie, c’est-à-dire qu’on ne va jamais enlever les racines. On a mis sur pied une charte pour nous assurer que notre approvisionnement est toujours 100 % responsable.