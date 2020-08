Il existe une foule d’ingrédients antiâges qui promettent de faire reculer le temps en nous procurant instantanément un teint plus lumineux et une peau raffermie. Parmi ces ingrédients performants, il y en a un qui s’est réellement démarqué par des résultats éprouvés en laboratoire: les peptides.

De quoi s’agit-il au juste? En résumé, les peptides sont les composantes de base des protéines. «Or, les protéines jouent plusieurs rôles importants dans notre corps, dont celui de contribuer à maintenir une peau d’apparence jeune et saine», explique Frauke Neuser, scientifique principale de la marque Olay. Quelques exemples de ces protéines présentes dans l’épiderme, auquel elles confèrent fermeté et souplesse: le collagène, l’élastine et la kératine. Le fait d’intégrer des peptides à notre routine de soins quotidiens boosterait ainsi la capacité de notre peau à produire ces protéines essentielles.

L’autre super pouvoir des peptides? «On a aussi démontré qu’ils jouent un rôle clé dans la régénération de la peau», affirme Frauke Neuser. À ce propos, signalons les puissants effets qu’exercent les peptides contenus dans la crème hydratante microsculptante pour le visage Regenerist d’Olay. Vendu en pharmacie, ce produit est souvent considéré comme la meilleure crème antiâge, notamment dans la catégorie des soins de la peau abordables. Sa formule efficace retient l’hydratation dans la peau, renforce la barrière cutanée contre les agressions externes et réduit visiblement l’apparence des rides et des ridules… des effets qui découlent tous du pouvoir des peptides!

La crème hydratante microsculptante pour le visage Regenerist d’Olay contient aussi d’autres ingrédients actifs, comme l’acide hyaluronique et la niacinamide. Naturellement présent dans la peau, l’acide hyaluronique est la substance par excellence pour assurer une hydratation durable. Quant à la vitamine B3, aussi appelée niacinamide, il s’agit d’une superstar multitâche aux propriétés lissantes, qui aide également à augmenter la résistance de la peau. Cet ingrédient signature d’Olay participe en effet à la régénération des cellules, un processus qui ralentit avec le temps, rendant alors la surface de l’épiderme inégale et terne. «Les composants comme la vitamine B3 favorisent une régénération saine de la peau, lui conférant du même coup une apparence lisse et radieuse», déclare Frauke Neuser, ajoutant qu’il s’agit d’utiliser Regenerist pendant 28 jours pour accélérer ce processus.