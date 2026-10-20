Saviez-vous que les animaux parlants ont plus de chances d’apparaître dans un rôle principal au cinéma qu’une femme de plus de 60 ans? Aussi absurde que cela puisse paraître, c’est la conclusion d’une récente analyse de la campagne britannique Age Without Limits, qui a passé au crible les 100 plus grands succès au box-office au cours des dernières années. Cette invisibilité a souvent dépassé le cadre du grand écran. En mode et en beauté, les femmes ont longuement été considérées comme « vieilles » dès la quarantaine et donc effacées des campagnes publicitaires.

Mais le vent semble enfin tourner. En mai dernier, Vogue mettait en scène une image qui aurait paru impensable il y a quelques décennies : Meryl Streep et Anna Wintour, toutes deux âgées de 76 ans, réunies sur la couverture du magazine le plus influent de l’industrie de la mode. À la même période, des mannequins de 50, de 60 et même de 70 ans foulaient les passerelles de Chanel, de Gucci et de Miu Miu, et une nouvelle génération de créatrices de contenu aux cheveux argentés rassemblait des centaines de milliers de fans sur les réseaux sociaux.