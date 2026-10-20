Saviez-vous que les animaux parlants ont plus de chances d’apparaître dans un rôle principal au cinéma qu’une femme de plus de 60 ans? Aussi absurde que cela puisse paraître, c’est la conclusion d’une récente analyse de la campagne britannique Age Without Limits, qui a passé au crible les 100 plus grands succès au box-office au cours des dernières années. Cette invisibilité a souvent dépassé le cadre du grand écran. En mode et en beauté, les femmes ont longuement été considérées comme « vieilles » dès la quarantaine et donc effacées des campagnes publicitaires.
Mais le vent semble enfin tourner. En mai dernier, Vogue mettait en scène une image qui aurait paru impensable il y a quelques décennies : Meryl Streep et Anna Wintour, toutes deux âgées de 76 ans, réunies sur la couverture du magazine le plus influent de l’industrie de la mode. À la même période, des mannequins de 50, de 60 et même de 70 ans foulaient les passerelles de Chanel, de Gucci et de Miu Miu, et une nouvelle génération de créatrices de contenu aux cheveux argentés rassemblait des centaines de milliers de fans sur les réseaux sociaux.
Il y a quelques mois, le Laboratoire de longévité de la firme de communications stratégiques Edelman lançait Le pouvoir des cinquantenaires, une liste évolutive de créateurs et de créatrices de contenu dans la cinquantaine, destinée à mettre en lumière ce que l’entreprise considère comme l’un des plus grands angles morts du marketing actuel : les personnes de plus de 50 ans. Car derrière ce soudain intérêt pour les visages marqués par le temps se cache une réalité commerciale non négligeable : les membres de cette génération n’ont jamais été aussi nombreux, influents et fortunés qu’en ce moment.
Après des décennies passées à les ignorer, la société ne peut plus faire comme si les femmes mûres n’existaient pas. Reste à voir si cette visibilité nouvelle leur permettra réellement de vieillir selon leurs propres règles.
PRISE DE PAROLE
Pendant longtemps, les femmes de plus de 50 ans ont occupé une place marginale dans les médias et la publicité. Aujourd’hui, elles animent des émissions de télévision, dirigent des entreprises, bâtissent des communautés en ligne et deviennent des visages recherchés par les grandes maisons de mode et de beauté. À l’heure où la population vieillit et où les réseaux sociaux permettent à davantage de voix de se faire entendre, leur âge semble soudainement avoir acquis une valeur nouvelle.
Pour Martine St-Victor, directrice générale d’Edelman Montréal, cet état de fait n’a rien d’un hasard. « Plus de la moitié des dépenses dans le monde sont effectuées par les personnes de plus de 55 ans; les entreprises commencent à mieux le saisir. Sans oublier que l’expérience et la maturité comptent. Ceux qui ont les deux sont plus crédibles. »
Cette crédibilité se reflète notamment dans le succès de personnalités publiques ou de créatrices de contenu comme Isabelle Racicot et Eve Martel, nommées l’une comme l’autre dans la liste Le pouvoir des cinquantenaires. Contrairement aux influenceuses, qui ont longtemps dominé les plateformes numériques, elles ne vendent pas un idéal inaccessible. Elles parlent de ménopause, de confiance en soi, de carrière, de santé, de famille, de style et de vieillissement avec une franchise qui trouve écho auprès d’un public bien plus large que leur seule génération.
« Aujourd’hui, dans la cinquantaine, c’est la période où je me sens la plus belle, affirme Isabelle Racicot. J’ai gagné un vrai lâcher-prise. Je me sens séduisante et bien dans ma peau. » La communicatrice croit toutefois que le discours actuel demeure rempli de contradictions : « On met de plus en plus de l’avant l’idée de célébrer les femmes qui vieillissent et de leur faire une place, mais en même temps, on continue de glorifier l’éternelle jeunesse. »
Même son de cloche chez Eve Martel, qui estime que les femmes de son âge ont pris une distance critique face aux diktats de la beauté. « On comprend qu’une bonne part des messages antivieillissement sont du marketing. La société est plus bienveillante que les conglomérats, qui aiment nous vendre des solutions à des problèmes inventés. »
VIEILLIR DE LA « BONNE » MANIÈRE
Bien que les femmes mûres soient plus visibles que jamais, les critères qui encadrent leur apparence demeurent hautement exigeants. « Le paradoxe est là », fait observer Ben Barry, doyen de la School of Fashion, à la Parsons School of Design, à New York. « Ces femmes sont davantage représentées, mais on continue souvent à valoriser une seule façon de vieillir : celle des femmes minces, privilégiées et qui conservent une apparence jeune grâce aux soins, aux interventions esthétiques, à l’entraînement et à un mode de vie très codifié. » L’animatrice Varda Étienne note également la faible présence de femmes de couleur âgées dans les campagnes beauté. « Ma peau vieillit différemment de celle d’une femme blanche, dit-elle. Il manque encore de diversité en publicité. »
Pour Roslyn Griner, experte en marketing et influenceuse, le discours de l’industrie a davantage changé de vocabulaire que de perspective. « On est passé de l’antiâge à la longévité. Mais l’objectif est encore d’éra- diquer les signes de l’âge. » Cette Montréalaise soutient que les standards imposés aux femmes mûres restent difficiles, voire impossibles, à atteindre. « Elles essaient de naviguer entre deux idéaux de beauté », résume-t-elle. Si elles recourent trop aux injections ou à la chirurgie esthétique, on les accuse de superficialité et d’insécurité. Si, au contraire, elles n’en font pas assez pour estomper les marques du temps, on dit qu’elles ont l’air fatiguées ou négligées.
Le film The Substance (2024), avec Demi Moore, l’a bien montré en illustrant, de façon troublante et grotesque, l’obsession de notre société pour la jeunesse féminine. Ce long métrage mettait le doigt sur une réalité bien concrète: malgré certains progrès, accepter de vieillir est encore, pour beaucoup de femmes, un acte de rébellion, voire de résistance.
La directrice d’agence Chantale Nadeau constate le phénomène dans le monde du mannequinat. Elle dit que la demande pour les mannequins d’âge mûr n’a jamais été aussi forte, mais que les attentes à leur égard sont extrêmement élevées. On leur demande de vieillir admirablement, harmonieusement, idéalement sans trop de rides, sans prise de poids, sans relâchement de la peau, mais sans interventions trop visibles non plus. « Même si les idéaux évoluent dans la bonne direction, ils demeurent des idéaux », fait-elle remarquer. Comme le souligne Ben Barry, on assiste à l’émergence d’un nouveau paradigme : non plus celui de l’éternelle jeunesse, mais celui du vieillissement « parfait ».
Judith Maria Bradley en a marre. « Pourquoi parle-t-on encore autant de vieillissement? demande cette créatrice de contenu et mannequin octogénaire. Ça fait simple- ment partie de la vie. » La Torontoise rêve du jour où on cessera collectivement de considérer l’âge, et tout ce qui vient avec, comme un défaut. « Les rides racontent notre histoire. Elles viennent de ce que nous avons appris, de nos joies, de nos peines et de tout ce que nous avons vécu. »
Son point de vue rejoint de plus en plus de femmes. La maquilleuse et experte en soins cutanés Maria Velve constate qu’un nombre croissant de clientes de plus de 40 ans cherchent maintenant à prendre soin de leur peau plutôt qu’à effacer les signes du temps. « Les femmes ne demandent plus : “Comment avoir l’air plus jeune?” mais plutôt: “Qu’est-ce qui me ferait du bien aujourd’hui?” » Selon elle, plusieurs sont épuisées par des années de messages contradictoires, de routines complexes et de standards rigides. « Il y a un désir de simplicité. Elles veulent se sentir bien dans leur peau sans avoir à constamment corriger quelque chose. »
La Dre Monica Li, dermatologue, remarque le même changement dans sa pratique. « La définition de la beauté est passée de l’idée de paraître jeune à celle d’avoir l’air en santé. » Les patientes recherchent davantage une mine lumineuse et reposée qu’une transformation radicale. Cette spécialiste voit aussi émerger une nouvelle approche des soins esthétiques, davantage axée sur le maintien de la qualité de la peau que sur la lutte contre l’âge. Les traitements sont plus subtils, les objectifs, plus réalistes et les conversations, plus centrées sur le bien-être global. « Vieillir n’est pas un problème à régler, rappelle-t-elle. C’est un processus naturel. »
Peut-être que ce sera ça, la véritable révolution dans le discours sur le vieillissement féminin: permettre aux femmes d’avancer en âge comme elles l’entendent. Librement, sans avoir à constamment justifier leurs choix, qu’elles assument leurs cheveux gris ou qu’elles les colorent, qu’elles renoncent aux injections de Botox ou qu’elles en reçoivent tous les trois mois. Comme le dit Roslyn Griner : « La beauté ne fane pas, elle évolue. Elle devient quelque chose de différent mais de tout aussi valable. »