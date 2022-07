Le slugging : fini, la peau sèche!

Le principe est simple: en appliquant un agent occlusif à la dernière étape de notre routine beauté de nuit, on renforce la barrière cutanée et on maintient la peau hydratée, tout en empêchant l’air ambiant de dessécher davantage notre épiderme. «On fait cela depuis toujours en dermato, dit la dermatologue Loukia Mitsos. Lorsque la peau est sèche, elle manque des lipides intercellulaires qui forment une sorte de colle pour tenir les cellules de la peau ensemble; sans ce soutien, la barrière cutanée est endommagée. Avec le slugging, on vient hydrater la peau et y ajouter des lipides pour régénérer la barrière cutanée, qui redevient étanche et peut à nouveau prévenir la perte d’eau transépidermique.» Sur une peau propre, on applique un sérum ou une crème hydratante contenant des substances qui attirent l’eau, comme l’acide hyaluronique ou l’aloès, puis on étale l’équivalent de la taille d’un pois d’un agent occlusif de notre choix, comme de la gelée de pétrole – c’est un sous-produit du raffinage du pétrole brut; l’utiliser, c’est participer à la valorisation des déchets! – ou d’une pommade et on l’applique en couche mince. Au réveil, on nettoie le visage avec un savon doux et on observe comment notre peau a réagi au traitement. Selon le degré de sécheresse de l’épiderme, on peut répéter la technique jusqu’à ce qu’on ait éliminé toute sensation de tiraillement, ou encore une fois par semaine en mode prévention.

Il faut cependant mettre certains actifs de côté les soirs de slug, prévient la Dre Mitsos: «L’absorption de tous les soins appliqués sous l’agent occlusif est amplifiée. C’est pourquoi on doit éviter les ingrédients actifs, comme les acides AHA et BHA, ainsi que les rétinoïdes, qui risquent de dessécher encore plus la peau et de causer des irritations.» Un autre bémol: bien qu’elle fasse des merveilles pour la peau sèche et l’eczéma, la technique n’est pas recommandée pour les peaux grasses. Même si la gelée de pétrole, couramment utilisée comme agent occlusif, n’obstrue pas les pores (ses molécules sont trop grosses pour pénétrer dans la peau), la pellicule étanche qu’elle forme sur l’épiderme ne laisse pas les huiles naturelles s’échapper, ce qui peut irriter le follicule pileux et causer de l’acné. Et si la réputation de la gelée de pétrole nous inquiète, la Dre Mitsos nous rassure: «Elle est recommandée par l’Académie américaine de dermatologie. On l’utilise couramment pour traiter les irritations, les brûlures et même les dermites de la couche sur la peau des bébés. C’est la substance inerte la mieux tolérée par les peaux allergiques à de multiples substances.» Si la technique du slugging nous intéresse, mais qu’on préfère tout de même éviter la gelée de pétrole, on peut se tourner vers des crèmes de nuit plus épaisses ou des huiles.

Alors, on se lance?