Aux Philippines, les injections de glutathion sont couramment présentées dans les médias où elles sont largement publicisées par de nombreuses célébrités philippines. «Les gens à l’étranger ne peuvent pas comprendre», dit Vicki Belo

en faisant remarquer que bien des personnes qui souhaitent obtenir une peau plus bronzée ne font pas l’objet de commentaires désobligeants. «Pourtant, c’est plus dangereux de s’exposer au soleil, parce qu’on risque de développer un cancer.»

Aux Philippines, la Food and Drug Administration (FDA) a publié plusieurs avertissements sur l’utilisation du glutathion injectable comme agent de blanchiment de la peau, et a souligné ses effets nocifs sur le foie, les reins et le système nerveux. Malgré tout, il peut être acheté en ligne ou introduit clandestinement dans ce pays d’Asie du Sud-Est, et plusieurs vidéos sur YouTube présentent des techniques DIY d’injection de glutathion.

D’autres agents éclaircissants pour la peau, comme l’hydroquinone et les corticostéroïdes, peuvent également être nocifs et causer de graves dommages à l’épiderme s’ils sont utilisés de manière excessive. Mais de tous les ingrédients employés dans les produits de blanchiment de la peau, le mercure est de loin le plus dangereux. «C’est un poison», affirme Monica Li, une dermatologue cosmétique et médicale de Vancouver. Les produits contenant du mercure peuvent entraîner des dommages aux reins, une neuropathie périphérique (trouble fonctionnel qui affecte la capacité des nerfs à capter les sensations dans les mains et les pieds), des cicatrices et la dépression. Toujours aux Philippines, la FDA a interdit plus de 135 produits en raison de leurs taux alarmants de mercure, dont certains allaient jusqu’à 31 000 fois la limite autorisée, selon le groupe de défenses des droits EcoWaste Coalition. Malheureusement, comme les formules blanchissantes contenant du mercure sont abordables, on en trouve encore couramment sur les marchés d’Asie, ou vendues illégalement au Canada et aux États-Unis.