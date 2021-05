Dès la première application, j’ai ressenti un boost instantané en matière d’hydratation et de souplesse de ma peau, un bienfait qui a persisté tout au long de ma période d’essai. Alors que j’ai souvent des poussées de boutons durant mes règles ou lorsque je suis stressée, j’ai constaté, en utilisant ce sérum, que ma peau était moins enflammée et que mes lésions guérissaient plus rapidement. Sur mon épiderme habituellement assez sensible, j’ai également remarqué que mon teint était plus uniforme et que mes cicatrices étaient moins apparentes. Dernièrement, j’ai d’ailleurs reçu des compliments sur l’état de ma peau, que je trouve plus lisse et lumineuse. Mon verdict? Le concentré Advanced Génifique est un sérum antiâge polyvalent, qui convient à tous les types de peau grâce à ses ingrédients performants et à sa formule axée sur la science du microbiome. Je l’adopte sans hésiter!