L’ABC de l’écran solaire

La plupart des gens savent qu’il faut vérifier le nombre associé au facteur de protection solaire (FPS) lorsqu’ils choisissent un écran solaire. Or, le FPS représente la protection que le produit offre contre les UVB. «Et les UVB ne constituent que 5 % des rayons auxquels nous sommes exposés quotidiennement. Certes, ils permettent à la peau de bronzer – et de brûler –, mais ce sont aussi ceux qui endommagent l’ADN et causent le cancer de la peau», explique Nour Dayeh. Les autres rayons UV (95 %) auxquels nous sommes exposés sont de type UVA: «Ils sont responsables, à plus de 80 %, du vieillissement prématuré de la peau et peuvent également provoquer des allergies cutanées.» Tout comme les UVB, les UVA peuvent altérer l’ADN de nos cellules cutanées et risquent d’entraîner le développement d’un cancer. C’est pourquoi il est essentiel de se munir d’une protection adéquate contre ces derniers. En règle générale, il est recommandé d’opter pour un écran solaire ayant un FPS d’au moins 30. Mais il faut également rechercher la mention «à large spectre» et le logo UVA sur l’étiquette, qui indiquent que l’écran contient un ratio de protection UVA:UVB d’au moins 1:3.

En quête de la formule idéale

Les actifs contenus dans les écrans solaires sont généralement divisés en deux types: les filtres organiques (aussi appelés «chimiques»), à base de carbone, et les filtres inorganiques (dits «physiques» ou «minéraux»), constitués de minéraux ou de composés ioniques, par exemple de l’oxyde de zinc ou du dioxyde de titane. Les écrans solaires peuvent utiliser un seul type de filtres ou une combinaison des deux. Une idée largement répandue veut que les filtres chimiques fonctionnent en absorbant les rayons UV et en les transformant en chaleur, et que les filtres minéraux bloquent la lumière du soleil et la reflètent physiquement. La réalité est plus complexe: «Les deux types de filtres absorbent les rayons UV et les transforment en chaleur, mais le degré d’absorption et de réflexion est différent d’un filtre solaire à l’autre», précise Nour Dayeh.

Alors, comment arriver à prendre une décision éclairée? «Pour les personnes à la peau sensible au soleil ou claire, les écrans solaires à filtres physiques sont le meilleur choix», dit la Dre O’Brien. Bien que les nouvelles formules soient souvent épaisses au toucher et qu’elles aient tendance à laisser un film blanc sur la peau, elles ont été considérablement améliorées. Les personnes au phototype plus foncé préfèrent souvent les écrans solaires à filtres chimiques, parce qu’ils s’appliquent sans laisser de traces.

Si on a la peau sèche, mieux vaut opter pour un produit dont la texture est crémeuse ou hydratante; si on a une peau mixte ou grasse, il est préférable d’utiliser un gel ou une lotion. Les écrans solaires sport sont un excellent choix pour les activités de plein air, tout comme les écrans solaires en bâton, qui ne couleront pas pendant qu’on bouge. Les bâtons peuvent aussi être utilisés sur les lèvres (une zone souvent négligée), tandis que les poudres et les produits en aérosol sont à privilégier lorsqu’on veut appliquer à nouveau un écran solaire au cours de la journée.

«Le meilleur écran solaire est celui que vous aurez envie de porter, d’où l’importance d’en trouver un que vous aimez», affirme Russell Radebaugh. On ne tombera peut-être pas sur lui du premier coup, mais il faut persévérer; le jeu en vaut la chandelle! L’idée est de se monter une «garde-robe» de formules adaptées à notre peau, à nos préférences et à notre mode de vie. Ainsi, on aura toujours le bon écran solaire à portée de main, peu importe ce qu’on a à l’horaire.