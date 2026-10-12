PARFAITEMENT COMBLÉE

Cinq zones inattendues où l’acide hyaluronique peut faire toute la différence, mais en subtilité.

TEMPES

Avec l’âge, la perte de masse musculaire, osseuse et adipeuse aux tempes peut creuser le visage. « Combler les tempes permet de créer une courbe en forme de C autour des yeux, ce qui peut lifter subtilement le regard et la mâchoire, en plus d’offrir une harmonie globale », dit la Dre Carroll. La présence d’un gros vaisseau sanguin dans cette région en fait une zone à haut risque; il est donc essentiel de s’adresser à un spécialiste.

LOBES D’OREILLES

Que vous ayez un lobe affaissé à cause du vieillissement ou que l’ouverture du trou de perçage ait été distendue par des boucles lourdes, l’acide hyaluronique peut vous aider. « C’est comme remettre de l’air dans un ballon dégonflé, fait remarquer la Dre Carroll. Les patientes adorent. »

COU

« La peau du cou est très fine et recouvre une mince couche de graisse et de muscles, ce qui rend son traitement plus difficile et nécessite le recours à plusieurs techniques, dit la Dre Carroll. En complément des biostimulateurs, des appareils à énergie et des neuromodulateurs, on peut utiliser un produit de comblement souple pour atténuer les lignes horizontales, souvent liées à l’usage des écrans. »

MÂCHOIRE ET MENTON

Différents types d’acide hyaluronique peuvent être utilisés pour réduire les bajoues et le rétrécissement structurel du bas du visage. « Une distinction bien marquée entre le visage et le cou est un signe de jeunesse, note la Dre Carroll. Mais méfiez-vous des excès. L’anatomie du menton est complexe, et l’expert doit avoir un très bon sens esthétique pour effectuer des corrections sans aller trop loin. »

CICATRICES D’ACNÉ

« Certaines cicatrices creuses répondent très bien à de petites injections d’acide hyaluronique, dit la Dre Carroll. La consistance du produit injectable utilisé dépend de la qualité de la peau de la personne. Il ne faut pas laisser de bosse, mais le produit doit tout de même offrir un effet repulpant suffisant. »