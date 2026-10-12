Soins
La nouvelle ère des agents de comblement
Après avoir perdu de leur popularité pendant un moment, les injections d’acide hyaluronique font un retour remarqué. Mais oubliez les lèvres surdimensionnées et les joues gonflées d’autrefois; ces temps-ci, tout est dans la subtilité et la précision. Quelques petites gouttes bien placées pour rééquilibrer les traits et vous donner l’impression de n’avoir jamais connu ni stress ni manque de sommeil.
par : INGRIE WILLIAMS Adaptation JOANIE PIETRACUPA- 12 oct. 2026
TORKIL GUDNASON, TRUNK ARCHIVE
Pendant des années, les produits injectables à base d’acide hyaluronique ont été présentés comme une solution miracle. On entrait dans une clinique médico-esthétique avec des sillons marqués entre le nez et la bouche, et on en ressortait, moins de 30 minutes plus tard, avec une peau parfaitement lisse. Puis sont arrivés les récits viraux sur TikTok à propos de la migration de ce produit dans la peau, et les confidences de célébrités qui avaient fait dissoudre leurs injections. Du jour au lendemain, l’acide hyaluronique n’était plus perçu comme un remède magique, mais comme une chose à redouter.
Pourtant, même si le grand public s’est montré plus frileux, les spécialistes du milieu esthétique n’ont jamais cessé d’en défendre les mérites. Selon la Dre Lara Devgan, chirurgienne plasticienne très en vue à New York, « on assiste davantage à un changement de perspective qu’à un rejet de l’acide hyaluronique » au sein de la communauté médicale.
Réputée pour sa technique d’optimisation du visage sans l’aide de chirurgie, la Dre Devgan mise sur une multitude de microcorrections (aux cernes sous les yeux, aux tempes, au menton, sur les pommettes, à la mâchoire, aux lèvres ou encore au nez) pour sublimer la beauté naturelle de ses patientes. Résultat: elles ont l’air d’elles-mêmes… en mieux, sans qu’on puisse vraiment dire pourquoi. Et c’est en grande partie dû à des agents de comblement. « Ce ne sont pas les injections qui posent problème, affirme-t-elle. C’est la façon dont elles sont administrées. »
Les mauvais usages des agents de comblement ont alimenté certaines craintes à leur égard, que la Dre Julia Carroll, dermatologue à Toronto et copropriétaire de Compass Dermatology, observe de plus en plus chez ses clientes comme en ligne. « Il y a deux mythes véhiculés ces jours-ci, dit-elle. L’un porte sur la migration des agents de comblement, et l’autre sur l’idée que ces substances restent dans la peau pour toujours. Ce qui est faux. » Reeya Tanna, infirmière injectrice et fondatrice de Plump It Upp, constate elle aussi une évolution dans la perception des consommatrices: les clientes qui se présentent à sa clinique de Toronto sont bien mieux informées qu’auparavant, mais aussi bien plus anxieuses : « Quand j’ai commencé, il y a huit ans, les questions portaient surtout sur les ecchymoses ou sur l’enflure. Aujourd’hui, la migration est presque toujours l’inquiétude principale. »
En réalité, la migration est un phénomène « extrêmement rare » et « rarement aléatoire », soutiennent respectivement les Dres Carroll et Devgan. « La plupart des cas qu’on voit en ligne sont liés à l’utilisation d’un mauvais produit, injecté au mauvais endroit et en mauvaise quantité », résume la Dre Carroll. Son verdict : « Le problème, ce n’est pas la peinture, c’est le peintre. Ce n’est pas ce qu’il y a dans la seringue, c’est la main qui la tient. »
Reeya Tanna en a fait l’expérience elle-même. Avant de devenir injectrice, elle a eu recours à l’acide hyaluronique pour tenter de corriger ses cernes. « J’étais très naïve. Je faisais confiance à tout ce qu’on me recommandait. » À force de traitements répétés, trop fréquents et réalisés par des praticiens différents avec des produits variés, les effets ont commencé à s’accumuler. « Sous certains éclairages, on voyait une bosse causée par un surplus de produit entre mon œil et ma joue. » Elle a aussi souffert de l’effet Tyndall, caractérisé par une teinte bleue ou grise due à l’injection trop superficielle d’agents de comblement sous la peau fine de cette zone.
En décembre dernier, après avoir tenté le micro-aiguillage avec application de PRP (plasma riche en plaquettes) pour corriger la décoloration, elle a finalement fait dissoudre ses agents de comblement à l’aide d’injections d’une enzyme appelée hyaluronidase. (Les injections d’acide hyaluronique sont parmi les rares traitements médico-esthétiques qui sont réversibles, mais le processus peut s’avérer douloureux et coûteux.) Environ un mois plus tard, elle a décidé de se faire réinjecter un produit dans le contour des yeux, cette fois avec parcimonie, et elle est aujourd’hui ravie des effets obtenus.
Même parcours pour Natalia Boodansingh, une femme de 53 ans travaillant en finance, qui avait d’abord comblé ses cernes pour paraître moins fatiguée. « J’ai été époustouflée par le résultat », se souvient-elle. Puis elle a essayé les injections dans les lèvres. « Je payais déjà pour la seringue destinée à mes lèvres et je ne voulais pas gaspiller le produit restant, alors j’ai proposé qu’on l’utilise pour rehausser mes pommettes… et le praticien l’a injecté dans mes joues sans hésiter. » Le rendu n’était pas du tout celui qu’elle espérait. « Mes yeux semblaient plus petits le matin, et j’avais l’air boursouflée. J’avais peur d’avoir gâché mon visage. » Elle a, elle aussi, fini par faire appel à la dissolution.
Il faut savoir que tous les acides hyaluroniques ne se valent pas. « Certains sont comme des jujubes: ils rebondissent quand on les presse. D’autres sont plus fluides, comme du miel », explique la Dre Carroll. Par exemple, Juvéderm, une des principales marques de produits de comblement, propose six formules distinctes, chacune adaptée à une zone précise du visage. On compte parmi celles-ci Volbella, qui est souple et onctueuse et convient à merveille aux lèvres et aux cernes, ainsi que Volux, plus dense, qui est parfaite pour définir la mâchoire.
Choisir la bonne texture pour la bonne indication est essentiel pour obtenir d’excellents résultats et éviter toute migration du produit. « Un produit conçu pour un soutien structurel en profondeur ne doit jamais être injecté en surface, et inversement », souligne la Dre Devgan, qui met en garde contre une « approche universelle faisant abstraction de la physique, de l’anatomie et de la biologie ».
À propos de biologie, on a longtemps cru que l’acide hyaluronique était naturellement dégradé par les enzymes de l’organisme au bout d’environ 6 à 12 mois. Cette théorie a été réfutée. « Nous savons maintenant que l’acide hyaluronique ne disparaît pas simplement selon un calendrier prévisible, déclare la Dre Devgan. Sa durée de vie dépend de plusieurs facteurs: sa viscosité, la profondeur de l’injection, la mobilité des tissus et la physiologie de la personne. » Elle note toutefois que la longévité n’est pas un bémol en soi. « Les difficultés surviennent quand on injecte un produit de longue durée au mauvais endroit et en trop grande quantité ou sans planifier à long terme. »
D’où l’émergence d’une approche plus moderne, fondée sur la technique… et la modération. Comme l’explique la Dre Carroll, «l ’acide hyaluronique pénètre dans la peau et retient l’eau; donc, une très petite quantité peut suffire à créer du volume, de la définition ou une action liftante. » Lorsqu’elle est réalisée correctement, l’intervention donne un effet presque imperceptible. « Nous en avons beaucoup appris sur les zones clés où nous pouvions injecter de petites quantités. Je constate qu’en administrant moins d’agents de comblement, j’obtiens des résultats égaux, voire supérieurs à ce qui se faisait avant. »
Même constat du côté de la Dre Devgan : « J’utilise désormais nettement moins de produit, mais de manière beaucoup plus stratégique. »
Cette approche s’applique également au site des injections. Au lieu de traiter directement les rides, au risque d’alourdir le visage et d’en accentuer l’affaissement au fil des traitements, les praticiens expérimentés cherchent dorénavant à traiter la cause sous-jacente de ces rides.
« Par exemple, pour les sillons nasogéniens (les creux entre le nez et les coins extérieurs de la bouche), on va travailler en amont, en soutenant les structures affaissées sur le côté du visage », dit la Dre Carroll. Ainsi, les plis s’estomperont naturellement.
Tout comme Reeya Tanna, Natalia Boodansingh a choisi de se tourner à nouveau vers les produits injectables, mais avec une approche beaucoup plus mesurée. « Je privilégie des interventions très légères. Le but, c’est de rafraîchir mon visage, pas de le transformer. » Une philosophie qui résume parfaitement la nouvelle ère des injections d’acide hyaluronique. Comme le dit la Dre Devgan : « Si j’avais à résumer l’avenir des agents de comblement en un mot, je ne dirais pas “disparition”, mais plutôt “discernement”. »
PARFAITEMENT COMBLÉE
Cinq zones inattendues où l’acide hyaluronique peut faire toute la différence, mais en subtilité.
TEMPES
Avec l’âge, la perte de masse musculaire, osseuse et adipeuse aux tempes peut creuser le visage. « Combler les tempes permet de créer une courbe en forme de C autour des yeux, ce qui peut lifter subtilement le regard et la mâchoire, en plus d’offrir une harmonie globale », dit la Dre Carroll. La présence d’un gros vaisseau sanguin dans cette région en fait une zone à haut risque; il est donc essentiel de s’adresser à un spécialiste.
LOBES D’OREILLES
Que vous ayez un lobe affaissé à cause du vieillissement ou que l’ouverture du trou de perçage ait été distendue par des boucles lourdes, l’acide hyaluronique peut vous aider. « C’est comme remettre de l’air dans un ballon dégonflé, fait remarquer la Dre Carroll. Les patientes adorent. »
COU
« La peau du cou est très fine et recouvre une mince couche de graisse et de muscles, ce qui rend son traitement plus difficile et nécessite le recours à plusieurs techniques, dit la Dre Carroll. En complément des biostimulateurs, des appareils à énergie et des neuromodulateurs, on peut utiliser un produit de comblement souple pour atténuer les lignes horizontales, souvent liées à l’usage des écrans. »
MÂCHOIRE ET MENTON
Différents types d’acide hyaluronique peuvent être utilisés pour réduire les bajoues et le rétrécissement structurel du bas du visage. « Une distinction bien marquée entre le visage et le cou est un signe de jeunesse, note la Dre Carroll. Mais méfiez-vous des excès. L’anatomie du menton est complexe, et l’expert doit avoir un très bon sens esthétique pour effectuer des corrections sans aller trop loin. »
CICATRICES D’ACNÉ
« Certaines cicatrices creuses répondent très bien à de petites injections d’acide hyaluronique, dit la Dre Carroll. La consistance du produit injectable utilisé dépend de la qualité de la peau de la personne. Il ne faut pas laisser de bosse, mais le produit doit tout de même offrir un effet repulpant suffisant. »
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