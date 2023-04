Quelle importance accordes-tu aux soins de la peau?

Une importance énorme! (Rires) Surtout depuis la pandémie, je suis vraiment devenue une skincare addict! Ma salle de bain déborde de petits pots; il faut constamment que je réinstalle de nouvelles tablettes. (Rires) Il faut dire que ça fait aussi partie de mon métier — je prends soin de ma peau, je prends soin de mes cheveux, j’ai souvent de longues journées de tournage avec peu de sommeil et beaucoup de maquillage au visage —, c’est donc important pour moi de conserver une bonne hygiène beauté. C’est pour cette raison que la collaboration avec Chanv est super naturelle pour moi.

Peux-tu nous parler de ta routine beauté habituelle?

Ça dépend des plans de la journée. Lorsque j’ai des journées sans tournage, où je reste à la maison, j’en profite pour me faire des spas maison! Je vais me faire des masques pour les cheveux, me mettre une foule de produits dans le visage, etc. Je vais être un vrai « glazing donuts à la Hailey Bieber »! (Rires) Lorsque je travaille, je vais nettoyer mon visage en me levant, je vais ensuite appliquer le sérum antiâge de Chanv, mettre l’huile soins intensifs pour traiter mon acné kystique, le tout suivi de la crème de jour et je complète avec un écran solaire. La routine du soir est plus minimale, mais assez similaire.

As-tu une préférence pour l’une des 4 catégories de soins Chanv (soins du visage, soins du corps, soins du cuir chevelu, soins traitants pour les peaux sujettes à l’eczéma et à l’acné)?

C’est sûr que ces derniers temps j’ai une passion skincare ! Ma gamme préférée est donc celle des soins pour le visage. Je suis une grande adepte du baume à lèvres à l’odeur mentholée. Sinon, j’aime beaucoup la crème de jour parce qu’elle adhère bien à la peau et le maquillage ne roule pas sur la peau après son application, comme elle est riche et dense. L’huile élasticité fait également partie de mes produits favoris — surtout pendant les changements de saison! Je peux littéralement dire que je m’en badigeonne (Rires). Elle adhère également super bien et a un beau fini. La peau ne reste pas collante.

