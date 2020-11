Voilà une nouvelle qui va en ravir plus d’un(e)! Dès janvier 2021, Pacifica Beauty sera disponible dans les Pharmaprix à travers le Québec. Cette marque 100 % végane et élaborée à partir offre des soins pour la peau et les cheveux ainsi que du maquillage, élaborés à partir de produits naturels et sans cruauté animale. Pour cela, Pacifica Beauty se base sur quatre grands principes et impératifs: une liste d’ingrédients non toxiques, des produits toujours véganes et sans cruauté animale, des emballages écoresponsables et la justice sociale, le tout en proposant des abordables. Tous les cosmétiques sont certifiés par PETA, ce qui veut dire qu’aucun ingrédient, formule, ou produit fini n’est testé sur les animaux, ni par Pacifica, ni par les fournisseurs auprès desquels la marque achète ses ingrédients.

Pour mieux comprendre les engagements de Pacifica il faut se plonger dans l’histoire de sa créatrice, Brook Harvey-Taylor. L’Américaine a grandi dans un petit ranch du Montana. «Même si ma famille traitait bien nos animaux, j’ai réalisé que nous les élevions pour les manger. Ça m’a aidé à comprendre l’impact que les animaux ont sur l’environnement, et cette habitude que l’on a de les élever dans un but purement industriel», raconte-t-elle. En 1996, Brook, qui avait adopté le mode de vie végane depuis quelque temps, a décidé de créer Pacifica Beauty. Son souhait? Des cosmétiques non toxiques, efficaces, écoresponsables, avec une conscience environnementale, mais aussi accessibles pour tous. Et il faut dire que le pari est plutôt réussi: grâce à son expérience dans l’aromathérapie, Brook Harvey-Taylor a créé des produits naturels, aux odeurs divines et aux textures fondantes sur la peau. «Je crois fermement aux fragrances naturelles. […] Chez Pacifica, nous n’utilisons aucun parfum synthétique. Nous faisons vraiment attention aux ingrédients que nous utilisons et à leur but. Je connais la puissance des plantes des extraits que je choisis, ils ne sont pas là juste parce qu’ils sentent bon, mais vraiment pour une raison précise.» Avec ses nombreux nettoyants pour le visage, ses sérums, son mascara, ses palettes d’ombres à paupières ou encore ses masques pour le visage, Pacifica en a pour tous les goûts!

Une marque qui s’engage pour la planète

Au-delà de son engagement pour les animaux et les produits naturels, Pacifica Beauty veille aussi à réduire son empreinte écologique. L’enseigne travaille en collaboration avec une entreprise de recyclage: Preserve, qui recycle le plastique numéro 5 et le transforme en rasoirs ou en brosses à dents. Ainsi, les clientes sont libres de renvoyer à Pacifica les tubes de leurs produits, qui se charge ensuite de les donner à Preserve. En 2020, la marque a remplacé une grande partie de ses contenants faits en plastique vierge par du plastique recyclé post-consommation (PCR). «Nous nous engageons à continuer de nous éduquer sur le sujet et à améliorer nos pratiques d’emballage, entre autres grâce au papier certifié FSC et au recyclage de nos palettes», assure Pacifica Beauty.

En parallèle, la marque travaille aux côtés de plusieurs associations qui luttent pour le bien-être animal, et redonne également une partie de ses bénéfices aux refuges pour femmes et LGBTQ. «La compassion envers les gens, les animaux et la planète est au coeur de tout ce que nous faisons. Nos produits sont beaucoup plus qu’un amalgame d’ingrédients sains; ils répondent aux besoins des consommateurs de plus en plus conscients de l’impact de leurs choix beauté.» Pacifica Beauty est d’ores et déjà disponible dans les Shoppers Drug Mart du Canada, mais il faudra cependant attendre janvier 2021 pour la découvrir dans 125 Pharmaprix à travers le Québec. On a déjà hâte!

