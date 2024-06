Avec son engagement de longue date face à la beauté inclusive, la compagnie Dove se positionne au cœur de cette transformation et continue de promouvoir des standards de beauté diversifiés et authentiques, notamment par sa nouvelle campagne #KeepBeautyReal.

L’ASCENSION DE L’IA ET SES ENJEUX

Avec l’émergence des outils de génération d’images comme Midjourney, Stable Diffusion et DALL-E, la création de représentations visuelles est plus accessible que jamais. On dit même que d’ici 2025, près de 90% des images que l’on verra en ligne, seront produit par l’intelligence artificielle. ​​« Lorsqu’on se concentre sur les dangers que ces images peuvent avoir sur les jeunes et sur nous-mêmes, on se rend compte que l’on doit faire encore plus d’efforts pour que cette menace n’efface pas tout le travail fait au cours des dernières années, affirme Kathryn Holl Fernandez, directrice principale de Dove North America Social Impact and Engagement. Souvent, on ne réalise pas à quel point l’on est bombardés d’images au quotidien, que ce soit via les réseaux sociaux ou autre, et comment celles-ci peuvent nous affecter » conclut-elle. Cependant, cette rapidité et cette qualité impressionnantes de construction d’images ne sont pas sans poser des questions éthiques. Les biais inhérents aux ensembles de données utilisés pour entraîner ces modèles influencent inévitablement les résultats, souvent au détriment de la diversité et de l’inclusivité. « Ça peut également devenir une réelle problématique pour l’industrie de la beauté en général, en sens où l’on prend un pas de recul dans le manque de diversité, mais aussi dans la représentation de couleurs et de texture de la peau », poursuit-elle.