Iel a conquis nos cœurs dans Queer Eye, où iel agit en tant qu’expert.e coiffeur.se, au fil de ses conseils beauté toujours prodigués avec humour, sensibilité et empathie, le tout parsemé de son emblématique et retentissant «Yas queeeen!» Sa pétillante personnalité et sa répartie légendaire sont palpables sur les photos et les vidéos, tantôt hilarantes, tantôt engagées et touchantes qu’iel partage sur son compte Instagram, avidement suivi par quelque 5,2 millions de personnes. Il était tout à fait naturel qu’iel accepte maintenant le rôle d’ambassadeur.rice mondial bien-être pour la marque de soins Biossance, avec laquelle iel entretient une relation privilégiée depuis plusieurs années. «Quand la première saison de Queer Eye est sortie, un nombre impressionnant d’entreprises de soins pour la peau ont commencé à m’envoyer des produits, et je me disais: “Je suis au paradis!”, mais j’ai vite déchanté quand, à force de vouloir tout essayer, j’ai connu des poussées fulgurantes de psoriasis. Je devais utiliser des stéroïdes topiques, qui ont certes aidé ma peau, mais qui l’ont aussi laissée amincie et sensibilisée. C’est en intégrant la crème réparatrice Squalane + Oméga à ma routine que j’ai pu apaiser mon épiderme. Après coup, je suis devenu un inconditionnel de la marque!» confie la vedette de Queer Eye. C’est aussi la philosophie de Biossance, qui a mis au point une solution de remplacement au squalène – un actif principalement extrait de l’huile du foie des requins et qui est une des causes de la disparition de milliers de ces créatures marines chaque année – en créant un squalane écoresponsable à base de canne à sucre fermentée qui a conquis Jonathan. «Je trouve que Biossance fait preuve d’intelligence et de diligence en rendant sa production toujours plus durable et en changeant le modèle autour de la beauté clean grâce à des produits tout aussi efficaces – sinon plus! – que ceux du marché habituel, contrairement à ce qu’on voyait jadis.» Ce n’est pas pour rien que ce.cette coiffeur.se, animateur.rice et activiste a choisi Amyris, l’entreprise parente de Biossance, pour concevoir sa gamme de soins pour les cheveux, JVN Hair, qui vient tout juste d’atterrir sur nos rayons. «Je pense que le marché capillaire a bien du chemin à faire pour offrir plus d’options hautement efficaces et saines aux consommateurs – il y a encore de trop nombreux produits infusés de silicone et d’ingrédients qui plastifient la fibre des cheveux –, et j’ai eu envie de saisir cette occasion qui m’est offerte. La phase de création des prototypes, où on voyait le tout se mettre en place, était tellement excitante!»