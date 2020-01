Qui dit changement de saison dit bien souvent soin pour le visage ou nouvelle tête. Mais le corps, ce grand oublié, ne bénéficie malheureusement pas toujours du même traitement de faveur. Jusqu’à tout récemment, je pensais encore à de grands bains de boue ou à de drôles de rituels lorsqu’on me parlait de soins corporels. Force est d’admettre qu’en réalité, l’offre sur le marché est diversifiée… et alléchante! Est-ce que ça vaut le coup de s’abandonner de la tête aux pieds? Et, surtout, comment peut-on s’y préparer adéquatement? Pour vous guider, je me suis sacrifiée (ah!) en visitant le Bota Bota, situé dans le Vieux-Port de Montréal, où j’ai testé un tout nouveau traitement, L’Odyssée originelle.

Qu’est-ce que c’est?

Entièrement articulé autour de la gamme Stone Crop, de la marque naturelle Eminence, ce soin de 90 minutes met en vedette les propriétés hydratante, tonifiante et régénérante de l’orpin, une plante de la famille des succulentes (ce qui ne veut pas dire qu’il faille en manger!). Le traitement commence par une exfoliation du corps entier à l’aide d’un gommage à base de sucre, de sel, d’orpin et d’huile d’arnica. Premier constat: ça sent divinement bon! Ni sucré ni entêtant, l’arôme de la collection est plutôt végétal. Si vous ne vous êtes jamais fait exfolier de la tête aux pieds par autrui, sachez que ça peut être un tantinet déstabilisant au premier abord. En revanche, lorsque c’est fait avec professionnalisme et respect, comme c’est le cas ici, c’est un moment fort agréable. Avant de commencer le traitement, la thérapeute a pris la peine de me demander si je souhaitais qu’elle exfolie ma poitrine ou si je préférais la couvrir avec une serviette. Les gestes circulaires et vigoureux de l’exfoliation jumelés à l’effet chaleureux de l’arnica sont à la fois relaxants et revigorants, en plus de préparer adéquatement l’épiderme à l’effet frais et apaisant du masque corporel gélifié, infusé d’orpin et d’aloès, qu’elle a appliqué juste avant l’enveloppement. Pendant celui-ci, j’ai eu droit à un soin du visage – soin corporel plus soin facial: le meilleur des deux mondes! – dans lequel on nettoie la peau en profondeur avant de la masser avec un exfoliant enzymatique, puis de la repulper grâce à une crème ultra-hydratante. Personnellement, la combinaison de l’enveloppement et du facial a eu tôt fait de m’apaiser… à tel point que je me suis «légèrement» assoupie. Après le temps de pause (et un petit dodo!), on retire les feuilles de l’enveloppement et on nettoie l’excédent du masque à l’aide de serviettes chaudes. Je préfère nettement cette façon de faire, qui diffère d’un grand nombre de traitements corporels durant lesquels on doit interrompre notre moment de détente, après un gommage ou un enveloppement, pour prendre une douche. Dernières étapes, et non les moindres: l’application d’une huile à l’orpin pour réhydrater l’épiderme, suivie d’une crème remodelante tonifiante sur les cuisses et le ventre.

Et ça donne quoi?

D’abord, mettre sa vie sur pause – et son cellulaire en mode avion! – pendant une heure et demie est un luxe qu’on devrait s’accorder plus souvent. Ensuite, le mélange des effluves aromatiques des soins, de la douce musique ambiante et la qualité du rituel a réussi à ralentir le fil de mes pensées. J’en suis sortie hyper-apaisée et relaxée. Les effets hydratants du traitement, quant à eux, ont persisté quelques jours après mon rendez-vous. Je n’hésiterais pas à recommencer, particulièrement après une grosse période de stress!

À noter

Un peu pudique? Il est important de savoir que, pendant le soin, on est en tenue d’Ève, à l’exception d’une toute petite culotte jetable en papier. On nous recouvre toutefois d’un drap, que la thérapeute déplace peu à peu selon la région du corps traitée.

Combien ça coûte?

130 $

Pour réserver

Spa-sur-l’eau Bota Bota

botabota.ca

514 284-0333