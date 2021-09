Sans parabènes, phtalates, huile minérale, silicones, testé sous contrôle dermatologique et non testé sur les animaux, ce soin québécois unique vous permet d’obtenir une peau visiblement rajeunie, repulpée et hydratée, tout en diminuant véritablement l’apparence des rides et ridules, des cernes et des poches. Sa texture fluide en gel et son doux parfum de rose et de lavande enivrera vos sens, tout en dorlotant votre épiderme, pendant que vous profiterez d’une nuit de sommeil réparatrice. À utiliser une à deux fois par semaine au coucher, pour une peau des plus radieuses.