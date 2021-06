Ma toute première impression du sérum? Sa formule est légère, rafraîchissante et hydratante! Comme ma peau absorbe difficilement les formules plus épaisses, j’apprécie grandement la texture de celle-ci. Une petite quantité de sérum suffit pour couvrir mon visage et mon cou. En fait, la formule est tellement hydratante que je pourrais facilement sauter l’étape de la crème après l’avoir appliqué. D’autant plus qu’avec le port du masque, il est primordial pour moi d’utiliser des soins qui ne laissent pas de film gras, car les imperfections apparaissent dès que ma peau ne peut pas bien «respirer».

Après seulement quelques jours d’utilisation, j’ai remarqué que mon visage avait l’air beaucoup mieux hydraté, avec un teint radieux et éclatant. C’est exactement le genre de résultats que je recherche en matière de soins de la peau. Durant ce banc d’essai, j’ai aussi constaté une diminution des imperfections qui me préoccupaient.