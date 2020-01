Quand Gisèle Bündchen partage quelques leçons de vie reliées à la beauté et au bien-être, on l’écoute! La supermodèle, activiste auteure et nouvelle égérie de la ligne Capture Totale, de Dior, s’ouvre dans une une série de vidéos réalisées exclusivement pour le ELLE.

Celle qui s’est ouverte récemment sur les troubles d’anxiétés et les attaques de panique qu’elle a vécus dans le passé nous confie qu’elle a trouvé sa paix intérieure grâce à la méditation et à un style de vie équilibré. «Nous courons dans tous les sens et nous sommes submergés par un flot constant d’informations. Il est primordial de prendre le temps de se déconnecter de tout ça, d’éliminer toute source de bruit extérieur pour se recentrer et prendre un moment pour soi», explique-t-elle face à la caméra. La Brésilienne préconise d’ailleurs 10 à 20 minutes par jour de pause en pleine nature afin de «renouer avec son for intérieur». Des leçons de beauté qu’on écoute attentivement!

1. Trouver l’équilibre

2. Se connecter au meilleur de soi-même

3. Passer du temps dans la nature

Capture Totale C.E.L.L. Energy, la nouvelle gamme anti-âge de Dior

Juste à temps pour nos résolutions de début d’année, Dior a mis au point des nouveaux soins de la gamme Capture. La marque a réalisé une découverte importante concernant les cellules souches – ces cellules ultra précieuses qui sont à l’origine de tous les tissus – et a décidé de s’inspirer de cette science afin de créer la ligne Capture Totale C.E.L.L. Energy, articulée autour de la restauration de l’énergie cellulaire. Au menu? Une lotion-sérum haute performance, un soin pour le contour des yeux, un sérum anti-âge et une crème fermeté. Et si Gisèle en est garante, on adopte le tout sans hésiter!

Capture Totale C.E.L.L. Energy, de Dior (à partir de 119 $).