De plus en plus de consommateurs cherchent à faire des achats éthiques dans l’industrie de la beauté. En 2018, Covergirl a été l’instigatrice d’un mouvement en devenant la plus grande marque de marché de masse à obtenir la certification Leaping Bunny, reconnue pour être le seul programme international indépendant de certification sans cruauté animale. D’autres marques qu’on peut retrouver en pharmacies, comme NYX Cosmetics et Shea Moisture, ont aussi la certification depuis des années et ont toujours été engagées à produire des produits qui respectent les animaux.