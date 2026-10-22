Lorsqu’on doit composer avec une peau sensible ou irritée, il est souvent difficile de trouver des soins qui sont appropriés pour notre visage et qui n’aggravent pas la situation. J’ai une peau particulièrement réactive (bonjour, la grossesse!) et je suis toujours sur le qui-vive quand j’essaie de nouveaux produits. Comment ma peau facilement échauffée réagira-t-elle? Alors, quand j’ai été invitée par AESTURA au pittoresque complexe hôtelier Drake Devonshire (dans le comté de Prince Edward) pour participer à une classe de maître sur les soins de la peau, je me suis dit que ça tombait à point.

Pour parfaire nos connaissances, la dermatologue Julie Mireault nous a guidées dans une routine de soins mettant de l’avant les produits A-CICA365 et ATOBARRIER365. Nous avions d’abord bien préparé notre peau avec les produits AESTURA. Pour ma part, j’ai retiré mon maquillage avec une huile démaquillante, puis je me suis lavé le visage avec le nettoyant moussant ATOBARRIER365. Résultat: une peau propre et fraîche, prête à être dorlotée.