Lorsqu’on doit composer avec une peau sensible ou irritée, il est souvent difficile de trouver des soins qui sont appropriés pour notre visage et qui n’aggravent pas la situation. J’ai une peau particulièrement réactive (bonjour, la grossesse!) et je suis toujours sur le qui-vive quand j’essaie de nouveaux produits. Comment ma peau facilement échauffée réagira-t-elle? Alors, quand j’ai été invitée par AESTURA au pittoresque complexe hôtelier Drake Devonshire (dans le comté de Prince Edward) pour participer à une classe de maître sur les soins de la peau, je me suis dit que ça tombait à point.
Pour parfaire nos connaissances, la dermatologue Julie Mireault nous a guidées dans une routine de soins mettant de l’avant les produits A-CICA365 et ATOBARRIER365. Nous avions d’abord bien préparé notre peau avec les produits AESTURA. Pour ma part, j’ai retiré mon maquillage avec une huile démaquillante, puis je me suis lavé le visage avec le nettoyant moussant ATOBARRIER365. Résultat: une peau propre et fraîche, prête à être dorlotée.
La Dre Mireault a commencé la formation avec la nouvelle lotion tonifiante apaisante Hydro Soothing, dont la formule contient de minuscules capsules de céramide, de cholestérol et d’acides gras, qui réparent la barrière cutanée. Je suis plutôt minimaliste dans ma routine de soins de la peau, et cette lotion tonique est un moyen simple et efficace de m’assurer que ma peau est parfaitement nettoyée avant que j’applique le sérum et la crème hydratante.
Lorsque la dermatologue a demandé à notre petit comité combien d’entre nous pensaient avoir une peau sensible, presque tout le monde a levé la main. Ce n’est pas étonnant: des sondages montrent que, globalement, 70 % des gens estiment avoir une peau sensible. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un diagnostic officiel, avoir une peau sensible est chose courante chez les femmes, en raison notamment des changements hormonaux liés à la grossesse, aux menstruations, à la contraception ou à la ménopause. C’est pour cette raison qu’AESTURA a mis au point sa gamme A-CICA365.
J’ai particulièrement aimé les Disques Rafraîchissants Apaisants pH 4,5 d’Aestura, infusés de Cica et conçus pour calmer la peau stressée. Ils sont fabriqués dans un tissu rafraîchissant, atténuent les rougeurs, rééquilibrent le pH naturel de la peau et préparent le visage pour le maquillage, qu’on peut ensuite appliquer à merveille. Ils sont sans parfum et regorgent du complexe pH4.5Cica – composé de quatre types de Cica, ainsi que de zinc PCA et de PHA – pour calmer les irritations et réparer la barrière d’hydratation de l’épiderme. On y trouve aussi de la glycérine et de l’acide hyaluronique hydratants, de l’extrait apaisant de fleur de prunier, de même que de la niacinamide et de la vitamine C, qui ravivent le teint.
J’ai ensuite craqué pour le sérum apaisant Soothing Relief pH 4.5 A-CICA365, puis j’ai fixé le tout avec la crème réparatrice apaisante Soothing Repair pH 4.5 A-CICA365. Ma peau était visiblement repulpée et rafraîchie, et je n’ai ressenti aucun signe d’irritation. Une retraite des plus bienfaisantes, pour laquelle ma peau me remercie encore!