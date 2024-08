MARIE-LAURENCE, CHEF DE PROJET

Temps consacré aux soins de la peau: «Une trentaine de minutes par jour. C’est le seul moment de la journée qui m’est entièrement réservé.»

Ce qu’elle recherche habituellement dans un déodorant ou un antisudorifique: «Je suis une athlète et j’ai une vie bien remplie. Pour moi, c’est super important d’avoir un déo ou un antisudorifique qui me fait me sentir fraîche toute la journée. J’ai toujours peur de sentir mauvais. Mes collègues peuvent témoigner de ma crainte!»

À propos du fait que le rasage enlève (et abîme) la peau: «Je ne le savais pas. On accorde beaucoup d’attention à notre visage, mais ça me rappelle que je ne dois pas négliger d’autres zones de mon corps.»

Son avis sur le nouveau vaporisateur sec: «C’est une belle découverte. J’ai essayé Eau de coco & Lime sucrée, ainsi que Revive. L’un était frais et l’autre chaleureux. Après quelques utilisations, ma peau était un peu plus douce et hydratée. J’ai également été impressionnée par son efficacité tout au long de la journée. Je n’ai pas eu besoin d’en réappliquer ou de me couvrir de parfum.»

Prix: 8$

