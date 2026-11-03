Quand on souffre d’eczéma, on redoute le moment de l’année où le froid s’installe et où on devra rallumer le chauffage. L’air sec de l’hiver peut déclencher des poussées de cette maladie chronique, qui se manifeste par une sécheresse cutanée extrême, des plaques rouges et des démangeaisons si intenses qu’elles perturbent le sommeil. Au Canada, près d’une personne sur cinq en souffrira au cours de sa vie.

Ces symptômes surviennent parce que les peaux sujettes à l’eczéma, qu’on appelle atopiques, présentent une carence en lipides, ces corps gras qui forment la barrière protectrice de la peau. Sans eux, la barrière se fissure, laissant s’échapper l’humidité et pénétrer les irritants. La peau réagit alors par de l’inflammation, des rougeurs et des démangeaisons.

« Il est vraiment adapté aux peaux sensibles sujettes aux démangeaisons et aux tiraillements. Il est très doux et très hydratant. On a l’impression que la peau est réparée et plus douce par la suite.» — Jeanne Lafrance, participante à un test de produit organisé par ELLE Québec.