Quand on souffre d’eczéma, on redoute le moment de l’année où le froid s’installe et où on devra rallumer le chauffage. L’air sec de l’hiver peut déclencher des poussées de cette maladie chronique, qui se manifeste par une sécheresse cutanée extrême, des plaques rouges et des démangeaisons si intenses qu’elles perturbent le sommeil. Au Canada, près d’une personne sur cinq en souffrira au cours de sa vie.
Ces symptômes surviennent parce que les peaux sujettes à l’eczéma, qu’on appelle atopiques, présentent une carence en lipides, ces corps gras qui forment la barrière protectrice de la peau. Sans eux, la barrière se fissure, laissant s’échapper l’humidité et pénétrer les irritants. La peau réagit alors par de l’inflammation, des rougeurs et des démangeaisons.
« Il est vraiment adapté aux peaux sensibles sujettes aux démangeaisons et aux tiraillements. Il est très doux et très hydratant. On a l’impression que la peau est réparée et plus douce par la suite.» — Jeanne Lafrance, participante à un test de produit organisé par ELLE Québec.
UNE AVANCÉE SIGNÉE BIODERMA
Les chercheurs de NAOS (entreprise fondatrice de Bioderma) sont allés plus loin: ils ont identifié les lipides essentiels qui manquent à la peau à tendance atopique, ce qui leur a permis de concevoir un soin sur mesure pour traiter ce genre de problème. Grâce à sa technologie Lipidactive, Atoderm AD Intensive Baume est le premier soin qui aide la peau à tendance atopique à relipider sa barrière d’hydratation avec 15 lipides essentiels.
« J’étais à la fin d’une poussée d’eczéma, mais le produit a vraiment aidé à soulager les démangeaisons, ce qui m’a permis de moins me gratter et de récupérer plus rapidement. » — Alicia Gilbert, participante à un test de produit organisé par ELLE Québec.
Fruit de 10 ans de recherche menée avec des dermatologues, ce baume a fait ses preuves dans les études cliniques: il apaise la peau dès la première seconde, et après quatre semaines, les démangeaisons sont huit fois moins intenses. Si on l’applique chaque jour, il offre jusqu’à six mois de répit, ce qui fait toute la différence dans la qualité de vie des personnes qui souffrent de cette dermatite.
« Dès la première utilisation, j’ai ressenti une amélioration : ma peau était plus confortable, avec moins de démangeaisons et de rougeurs. » — Marianne Rouleau, participante à un test de produit organisé par ELLE Québec.
UNE ROUTINE POUR TOUTE LA FAMILLE
Sous la douche, on nettoie la peau avec l’Huile de douche Atoderm, de Bioderma, qui respecte le pH naturel de l’épiderme et permet de prévenir la sécheresse. On applique ensuite le Atoderm AD Intensive Baume, qui convient à toute la famille, y compris les nouveaux-nés*.
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*Ne convient pas aux bébés prématurés.