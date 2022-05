Drake, qu’on a d’abord connu comme l’interprète de Jimmy dans Degrassi avant qu’il devienne une star du rap international, s’associe avec Pharmaprix le temps de lancer Better World Fragrance House, une collection en série limitée de cinq bougies parfumées. Pour bien saisir sa vision, BWFH a collaboré avec Michael Carby, le plus grand parfumeur de parfums d’ambiance, et la société Givaudan.

Les fragrances sont toutes basées sur des souvenirs de l’artiste canadien. Parmi eux on retrouve Carby Musk, un mélange de musc sucré et de notes florales, Sweeter Tings, un assortiment d’agrumes italiens, de bois précieux et de fleurs, Williamsburg Sleepover, qui allie de la rose, de l’ambre et d’ylang-ylang, Muskoka, au parfum inspiré d’un feu de camp avec une touche épicée, et Good Thoughts, une harmonieuse composition d’orange, de sapin et de roses de Bulgarie.

On ne se trompe jamais avec une bougie délicieusement parfumée, surtout lorsqu’il s’agit d’une collaboration 100 % canadienne. La collection est offerte dès maintenant, juste à temps pour la fête des Mères!

Pour voir la liste des 200 succursales Pharmaprix dans lesquelles se trouve la collection, c’est ici.

