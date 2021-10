Composés d’ingrédients jusqu’à 73 % d’origine naturelle et jusqu’à 80 % biosourcés, les 24 nouveaux vernis véganes Be Green, de Vitry, s’engagent à assurer le bien-être de nos ongles et celui de la planète.

UNE FORMULE 100 % VÉGANE

Au cœur des flacons de cette nouvelle collection, on trouve des solvants végétaux issus de matières renouvelables et d’origine naturelle, telles que le maïs, le manioc, le coton et la canne à sucre. La bonne nouvelle? Chacune des 24 nuances offertes renferme aussi la formule innovante perméable OXYGÈNE, de Vitry. Cette formule respecte la physiologie naturelle de l’ongle et le laisse respirer pour qu’il soit plus sain et plus résistant, tout en assurant l’intensité de la couleur, la brillance, la tenue et le séchage. De même, chaque vernis contient du phytocorail, un actif à base de biocéramique – qui permet à l’ongle d’être encore plus résistant et plus fort sur toute la surface – tout en étant exempt de 13 ingrédients nocifs pour la santé et pour la planète, tels que le formaldéhyde, les phtalates, le camphre et divers ingrédients d’origine animale. C’est donc sans danger qu’on se tourne vers les 24 jolies teintes de la gamme Be Green, qui est faite en France et vendue exclusivement dans les pharmacies. Parmi les nuances proposées: Cristal (un rose tout en transparence), Rouge passion (un rouge pur et intense), Rose Tremière (un rose vif) et Brun caviar (un marron foncé dans l’air du temps).