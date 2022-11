COFFRET NEIGES

Depuis près de 30 ans, Neiges demeure la fragrance phare de la marque Watier. Fraîche et légère, elle est le fruit d’un bouquet unique qui cueille ses essences au cœur même des fleurs blanches. Notes de tête : jacinthe, muguet, rose et jasmin. Notes de cœur : magnolia et fleur d’oranger. Notes de fond : bois de santal et musc. INCLUT : Neiges Eau de Toilette Vaporisateur, 50 mL et Neiges Voile Parfumé pour le Corps, 100 mL.

Prix : 79$ (valeur de 107$)

