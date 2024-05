Il y a tellement de produits de protection solaire sur les rayons qu’il est parfois difficile de s’y retrouver. Comment dénicher celui qui nous convient? C’est ici que la gamme Sunly entre en jeu. Elle propose non seulement une multitude de produits pour les différents types de peau, mais elle offre aussi quelque chose d’inusité dans le monde des crèmes solaires: un emballage écologique, sans plastique, et un soin en bâton. Une solution qui protège à la fois la peau tout en ayant un impact minimal sur l’environnement? On dit oui!

Cette crème solaire – faite au Québec – est présentée en bâton, ce qui la rend facile à appliquer et permet de la trimballer partout. C’est la compagne idéale pour les activités sportives et les journées à la plage, et on peut vite en appliquer de nouveau entre deux rendez-vous. Aucun risque de faire de dégâts! Qui plus est, la formule de ces protections solaires minérales aux ingrédients sains est végétalienne et certifiée EWG VERIFIEDMC. On s’en badigeonne donc allègrement et sans se faire de souci, avant de sortir célébrer l’été. Et la clé pour rester protégés, c’est d’en appliquer de nouveau à toutes les deux heures!

La gamme Sunly, d’ATTITUDE™, offerte chez Jean Coutu, convient à toutes les activités. Les bâtons solaires munis d’un FPS 30 bloquent 97 % des rayons UVB (sachant qu’une crème dont le FPS est de 50 en bloquent 98 %). Dans cette gamme, on trouve des bâtons solaires pour les adultes et les enfants, ainsi que des bâtons après-soleil (notamment une version à la menthe et concombre, qui sent divinement bon). Pour avoir bonne mine tout en restant protégés du soleil, on choisit le bâton solaire légèrement teinté, qui rafraîchissent naturellement le teint.

Et le petit plus? Les produits de cette gamme sont offerts avec ou sans parfum, pour celles et ceux qui veulent fleurer bon l’été ou pour les nez plus sensibles!

Rester protégés du soleil tout l’été tout en profitant de la belle saison est plus facile que jamais grâce à la gamme de bâtons solaires écolos et sans plastique Sunly, d’ATTITUDE™, offerte chez Jean Coutu.