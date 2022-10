Quand il est question de routines, difficile de battre le côté quasi sacré de nos rituels beauté. Ces gestes naissent la plupart du temps d’une recherche pointue sur Internet durant laquelle on analyse chaque produit, traitement et service en se demandant: Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce approuvé par les pros de la beauté? Ensuite, on passe en revue les prix. Combien est-ce que ça coûte? À quelle fréquence devrai-je remplacer ledit produit ou enchaîner les rendez-vous?

Au cours des dernières années, des choix plus éclairés se sont imposés. En effet, les études démontrent que les consommateurs sont plus prudents quant à leur budget beauté. Autrement dit, on est encore plus conscients des dépenses associées à chaque geste de notre rituel et, immanquablement, de leur rendement. On veut la totale, rien de moins: des prix abordables et une efficacité éprouvée.

Et c’est exactement ce que Finishing Touch Flawless propose. La marque novatrice signe une gamme révolutionnaire d’appareils épilatoires pour la maison (la nouvelle obsession beauté d’Emma Roberts, soit dit en passant), mettant fin au cycle infernal des rendez-vous et autres produits coûteux liés aux séances de rasage, d’épilation et de laser. Cette nouvelle génération d’outils hyperperformants et faciles à utiliser est offerte à faible coût, et promet des résultats dignes du salon.