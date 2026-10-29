C’est près d’Aix-en-Provence, à l’invitation du groupe NAOS, l’entreprise française derrière Bioderma (et Institut Esthederm), qu’on a posé nos valises. L’occasion de découvrir les secrets de fabrication de ses soins dermatologiques, les paysages des Alpilles en toile de fond.
Au Domaine de Manville, entre les vignes et les oliviers, on savoure les parfums de Provence et cette lumière si particulière qui enveloppe le village des Baux-de-Provence. De quoi se laisser emporter par la douceur de vivre du Sud… Mais revenons à la beauté! Chaussures de sécurité et sarrau enfilés, nous voilà prêts à entrer dans le vif du sujet.
Saviez-vous que tous les produits Bioderma vendus à travers le monde sont fabriqués à Aix-en-Provence? C’est ici, sur le campus de NAOS, dont l’usine produit quelque 120 millions d’unités chaque année, qu’on a découvert les principes de l’écobiologie, notamment lors d’une visite des laboratoires et d’un atelier de formulation.
Les principes de l’écobiologie
Cette approche scientifique repose sur une idée simple: considérer la peau comme un écosystème vivant dont il faut préserver l’équilibre naturel. Plutôt que de traiter uniquement les signes visibles d’un problème cutané, elle cherche à agir sur les causes du déséquilibre. Pour y parvenir, elle soutient les mécanismes biologiques de l’épiderme et privilégie notamment les ingrédients biomimétiques, inspirés des composants naturellement présents dans la peau.
Zoom sur deux innovations récentes découvertes sur place
Atoderm AD Intensive Baume: le réconfort des peaux très sèches et atopiques
La peau à tendance atopique n’est pas simplement sèche: elle manque aussi de lipides essentiels au bon fonctionnement de sa barrière protectrice. Fragilisée, celle-ci devient plus vulnérable aux agressions du quotidien, comme le froid, les variations de température, le calcaire ou la pollution, qui peuvent accentuer les démangeaisons et les tiraillements. C’est à ces besoins particuliers que promet de répondre la nouvelle génération du baume Atoderm AD Intensive de Bioderma, fruit de dix années de recherche. Sa technologie LipidActive, un complexe biomimétique composé de 15 lipides essentiels, aide à nourrir et à hydrater l’épiderme tout en atténuant les démangeaisons liées à la sécheresse. À cela s’ajoute Skin Barrier Sealer™, qui contribue à protéger la barrière cutanée et à limiter la pénétration des agresseurs environnementaux, pour un confort durable.
Pour celles et ceux qui utilisaient déjà Atoderm Intensive Baume, qu’apporte la nouvelle formulation? Le soin Atoderm Intensive Baume AD promet un apaisement des démangeaisons dès l’application et une restauration plus rapide de la barrière cutanée. Selon les études cliniques présentées par Bioderma, la proportion de sujets ayant connu une rechute sur six mois passe de 24 % avec l’ancienne formule à 12 % avec la nouvelle. Sans parfum, sa texture enveloppante, mais non grasse, convient à toute la famille, dès la naissance. Un allié de choix pour les peaux fragiles à l’approche des mois les plus froids.
36,99 $ les 400 ml. Disponible en pharmacie au Canada dès novembre.
Sébium Kerato+: une triple action contre les imperfections
Boutons, marques post-acné, grain de peau irrégulier: Bioderma promet de s’attaquer à ces trois préoccupations avec Sébium Kerato+, un soin conçu pour les peaux à tendance acnéique. Sa formule associe une concentration de 1,8 % d’acide salicylique à un ester d’acide malique (AHA) pour favoriser une exfoliation douce et contribuer à estomper les traces laissées par les imperfections. La technologie brevetée Fluidactiv™ aide, quant à elle, à réguler la qualité du sébum pour limiter l’apparition de nouveaux boutons. Composé à 72 % d’ingrédients biomimétiques, ce soin non comédogène offre jusqu’à 8 heures d’hydratation. À l’essai, on apprécie sa texture légère, ni grasse ni collante, qui pourrait également faire une excellente base de maquillage.
23,99$ les 30ml.