C’est près d’Aix-en-Provence, à l’invitation du groupe NAOS, l’entreprise française derrière Bioderma (et Institut Esthederm), qu’on a posé nos valises. L’occasion de découvrir les secrets de fabrication de ses soins dermatologiques, les paysages des Alpilles en toile de fond.

Au Domaine de Manville, entre les vignes et les oliviers, on savoure les parfums de Provence et cette lumière si particulière qui enveloppe le village des Baux-de-Provence. De quoi se laisser emporter par la douceur de vivre du Sud… Mais revenons à la beauté! Chaussures de sécurité et sarrau enfilés, nous voilà prêts à entrer dans le vif du sujet.

Saviez-vous que tous les produits Bioderma vendus à travers le monde sont fabriqués à Aix-en-Provence? C’est ici, sur le campus de NAOS, dont l’usine produit quelque 120 millions d’unités chaque année, qu’on a découvert les principes de l’écobiologie, notamment lors d’une visite des laboratoires et d’un atelier de formulation.