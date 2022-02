Bon nombre d’entre nous développent un jour des taches pigmentaires, et c’est exactement ce que cible le nouveau Liftactiv Spécialist Sérum B3 Anti taches de VICHY, grâce à sa technologie double action. Formulé avec 5% de niacinamide, actif reconnu par les dermatologues pour agir dans la couche basale de la peau, il diminue l’apparence des taches pigmentaires et ralentit l’apparition des futures taches. Associé à une combinaison de vitamine Cg et d’acide glycolique, il exfolie doucement la peau pour uniformiser le teint. La peau est plus lumineuse et les taches visiblement atténuées. De plus, ce soin polyvalent est adapté à tous les phototypes et même à la peau sensible.

Afin d’en savoir plus sur les taches pigmentaires et comment y remédier, on a aussi demandé l’avis du Dr Vincent Richer, dermatologue.