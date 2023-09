C’est pourquoi des soins appropriés et spécialisés sont nécessaires pour venir à bout de ces réactions et redonner à la peau une sensation de bien-être pendant et après le traitement du cancer. Les dermatologues et les oncologues jouent un rôle primordial dans cette importante mission. Ils guident les patients et leur recommandent des routines de soins et des produits adaptés à leur état. Certains gestes sont essentiels pour maintenir une peau en santé et assurer le confort des patients: nettoyer l’épiderme en douceur, l’hydrater avec des produits choisis expressément pour répondre à ce type de problème et appliquer une protection solaire. Les soins de la peau formulés spécialement pour ces patients apaiseront leurs troubles cutanés, leur procureront un soulagement qui favorisera leur guérison et améliorera ainsi leur qualité de vie globale pendant et après le traitement.