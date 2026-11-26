1. On sèche ses cheveux en douceur

Tout commence à la sortie de la douche. On presse délicatement les longueurs de ses cheveux dans une serviette en microfibre pour absorber l’excès d’eau, puis on les démêle en partant des pointes et en remontant vers les racines. Si on sort le séchoir, on privilégie une chaleur modérée et on garde l’appareil en mouvement. Ces petites actions aident à limiter la casse, surtout si on se coiffe souvent à chaud.

2. On hydrate sa peau, jusqu’au bout des ongles

Toujours après la douche, on profite du moment où la peau est encore légèrement humide pour appliquer son soin corporel hydratant (crème, mousse, gelée, huile). Le soir, on masse une noisette de crème pour les mains en insistant sur les zones sèches, comme le contour des ongles, jusque sur nos cuticules et nos ongles. C’est vite fait et c’est particulièrement agréable quand la peau tiraille à force de se laver les mains.