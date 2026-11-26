1. On sèche ses cheveux en douceur
Tout commence à la sortie de la douche. On presse délicatement les longueurs de ses cheveux dans une serviette en microfibre pour absorber l’excès d’eau, puis on les démêle en partant des pointes et en remontant vers les racines. Si on sort le séchoir, on privilégie une chaleur modérée et on garde l’appareil en mouvement. Ces petites actions aident à limiter la casse, surtout si on se coiffe souvent à chaud.
2. On hydrate sa peau, jusqu’au bout des ongles
Toujours après la douche, on profite du moment où la peau est encore légèrement humide pour appliquer son soin corporel hydratant (crème, mousse, gelée, huile). Le soir, on masse une noisette de crème pour les mains en insistant sur les zones sèches, comme le contour des ongles, jusque sur nos cuticules et nos ongles. C’est vite fait et c’est particulièrement agréable quand la peau tiraille à force de se laver les mains.
3. On intègre les gélifiés à sa routine
Si on souhaite ajouter un supplément à sa routine quotidienne, on peut l’associer à une habitude bien ancrée, comme le déjeuner. Faciles à prendre, les gélifiés Produit naturel cheveux peau ongle biotine, de Nature’s Bounty (10,50 $ les 80 gélifiés), la marque no 1 au Canada en son genre, ont un délicieux goût de fraise à la crème. Leur formule contient des vitamines C et E ainsi que plus du double de la quantité de biotine de la formule originale. Résultat? On maintient la peau en bonne santé et on favorise la pousse de cheveux et d’ongles plus forts et plus épais.
Psitt! Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé avant d’utiliser ce produit.
Les produits pour les cheveux, la peau et les ongles de Nature’s Bounty sont offerts dans tous les Jean Coutu et en ligne au jeancoutu.com.
Marque no 1 de vitamines pour les cheveux, la peau et les ongles. Selon le volume des ventes unitaires (données Nielsen, période se terminant le 08/08/2026).