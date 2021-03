Fanatiques de soins pour la peau, réjouissez-vous: innisfree, la marque coréenne de produits de beauté la plus vendue, a officiellement fait son entrée chez Sephora Canada!

Pour la première fois, les Canadiennes d’un océan à l’autre peuvent se procurer les petits pots de cette marque de beauté innovatrice – et ultra-abordable. Elle propose une vaste gamme de produits de soins pour la peau, conçus avec des ingrédients naturels et de sources durables.

La marque sud-coréenne a fait sa réputation dans le monde de la beauté en infusant chacun de ses produits de plantes riches en nutriments provenant de la luxuriante – et totalement vierge – île de Jeju. Le terroir volcanique et le climat tempéré de ce lieu d’exception offrent les conditions idéales pour la culture d’une grande variété de végétaux, dont le thé vert, en vedette dans la gamme la plus vendue d’innisfree. Curieux d’en savoir plus? Voici quelques-uns de nos coups de cœur parmi les produits de la marque.