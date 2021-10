Ce n’est pas un secret: les plantes ont des bienfaits éprouvés pour notre santé. On boit des smoothies verts après nos entraînements et on soigne notre jardin intérieur avec attention – les plus consciencieuses d’entre nous s’adonnent même au rituel de bain de forêt (à essayer absolument!). En ce qui a trait à notre routine beauté, on commence à comprendre à quel point il est bénéfique – et écologique – de se tourner vers des soins de la peau à base de plantes. Ces derniers proposent des formules «clean», libres de composés chimiques non nécessaires – comme les parabènes, les phtalates, les sulfates, les huiles minérales, les colorants et les fragrances artificielles – et ils ne sont jamais testés sur les animaux.