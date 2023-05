Il faut cependant savoir que les crèmes solaires ne se valent pas toutes. Prenons, par exemple, le facteur de protection solaire (FPS), auquel on accorde tant d’importance. Saviez-vous que le chiffre qui lui est associé correspond à un pourcentage des rayons UVB qui sont bloqués par le produit? Il ne tient malheureusement pas compte de la protection contre les UVA, qui, eux, constituent 95 % des rayons du soleil auxquels nous sommes exposés. Parce qu’ils ont une longueur d’onde plus grande que celle des UVB, les UVA réussissent à traverser la couche atmosphérique et à pénétrer plus profondément dans la peau que les UVB; ils jouent donc un rôle important dans le vieillissement prématuré de l’épiderme et peuvent contribuer à l’apparition d’un cancer de la peau. Choisir un produit qui porte la mention «à large spectre», c’est-à-dire qui couvre à la fois les UVB et les UVA, est le meilleur moyen de conserver une peau en santé.