Bonne nouvelle! Clarins se joint à la Fondation CHU Sainte-Justine pour une 17e édition du Mois des Câlins, une initiative qui a pour but de faire une différence dans la vie de centaines d’enfants et de mères en devenir. Dès le 24 janvier, on se rend sans tarder à notre pharmacie Jean Coutu préférée pour se procurer un Embellisseur Lèvres Éclat Minute, de Clarins, dans la teinte Rose Câlins. Pour chaque unité vendue, 10 $ seront remis directement à la Fondation CHU Sainte-Justine. Cette année, c’est l’œuvre de la jeune Repentignoise Maria-Paula, 12 ans, qui ornera le carton de l’Embellisseur Lèvres Éclat Minute.

En plus de soutenir le CHU Sainte-Justine, l’argent amassée contribuera à appuyer son Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME), qui accueille chaque année des milliers d’enfants et d’adolescents présentant une déficience motrice ou langagière.

Un petit geste qui fait du bien!

Embellisseur Lèvres Éclat Minute, de Clarins (20 $; dans les pharmacies Jean-Coutu)

Lire aussi:

TOP ELLE : 8 baumes à lèvres teintés

Hiver : 15 soins ultrahydratants pour les lèvres

Baumes et crèmes colorés: la tendance maquillage du moment