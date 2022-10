Notre peau devient sèche dès l’arrivée de l’automne? Les changements de saison peuvent avoir un impact sur notre peau, surtout au Canada. On passe d’une météo chaude et humide, lors de laquelle notre peau nécessite souvent un peu moins d’attention, à des froids extrêmes qui la rendent beaucoup plus sèche. Si vous êtes passionnés par les soins de la peau comme nous, vous adaptez probablement votre routine selon les saisons!

Et s’il n’était plus nécessaire de changer notre routine de soins? S’il existait un produit pouvant offrir une hydratation sans précédent et dont la texture serait adaptée à la peau sèche hivernale, sans être trop riche pour les mois ensoleillés? Et si en plus, ce produit se trouvait en pharmacie?