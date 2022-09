Une eau magique coule au cœur d’une commune française nichée dans un écrin de verdure situé à un court voyage en train de Paris. C’est ici, dans la ville de La Roche-Posay, que se trouve le plus important centre de dermatologie thermale au pays. Le Centre thermal La Roche-Posay, ouvert en 1905 et récemment rénové, accueille chaque année plus de 7500 patients souffrant de graves affections cutanées, telles que des brûlures, de l’eczéma et du psoriasis. Les programmes de soins prescrits comprennent des bains relaxants et des pulvérisations localisées, ainsi que des douches filiformes plus intenses. Surnommée «l’eau de velours», cette eau thermale à la composition unique est riche en oligo-éléments comme le sélénium, le calcium, les biocarbonates et la silice, ce qui lui confère des vertus thérapeutiques cliniquement prouvées. «Elle régularise le système immunitaire, apaise l’inflammation et accélère la guérison de la peau», dit la Dre Delphine Kerob, dermatologue et directrice scientifique des Laboratoires La Roche-Posay. «Elle rend aussi la peau plus douce.»

Depuis 2008, le Centre a également soigné 21 000 patients souffrant d’effets secondaires liés à des traitements contre le cancer. Les séquelles dermatologiques varient d’une personne à l’autre, mais les plus fréquentes sont la sécheresse, les démangeaisons, les éruptions cutanées, l’alopécie due à la chimiothérapie, la folliculite (une inflammation des follicules pileux) et le syndrome main-pied (une sécheresse excessive accompagnée de rougeurs et d’une enflure parfois douloureuse de la paume des mains et de la plante des pieds). «En plus de jouer sur le déroulement du traitement, ces effets peuvent altérer considérablement la qualité de vie des patients et engendrer un stress supplémentaire», souligne la Dre Kerob.

Outre ses cures thermales, la marque cherche à étendre son impact salutaire à l’échelle mondiale en sensibilisant le public aux effets secondaires du cancer, dont on parle trop rarement.