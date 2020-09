Blake Lively serait-elle une fan de clean beauty ? Il y a quelques semaines, l’actrice a présenté dans sa story Instagram ses produits de beauté préférés. Sur ses étagères, on pouvait apercevoir, entre autres, des soins signés L’Oréal Paris et La Mer, ainsi que du maquillage de Charlotte Tilbury et de Chanel. Mais voilà que dans un coin, nos yeux ont été attirés par un flacon d’une marque française bien connue qui repose sur le pouvoir antioxydant des pépins de raisins: Caudalie. En effet, la star serait une inconditionnelle de L’Eau de Beauté. Ce spray, idéal pour se rafraichir tout au long de la journée, comporte de multiples bienfaits: il permet de révéler l’éclat du teint, minimise l’apparence des pores et lisse les traits. Mais ce n’est pas tout ! Cet élixir magique peut également s’utiliser après le maquillage pour prolonger sa tenue. Le plus ? La composition 100 % naturelle de cette Eau de Beauté est inspirée de l’élixir de Jeunesse de la Reine de Hongrie au XVIème siècle. Au menu? Un alcoolat de romarin alors imaginé pour préserver l’éclat du teint, gorgé d’huiles essentielles (menthe poivrée et rose, entre autres), d’eau de fleur d’oranger et d’extrait de raisin vert.

Pour la marque Caudalie, être écoresponsable est une condition sine qua non. Lors d’une interview réalisée en juin 2020, sa créatrice, Mathilde Thomas, avait confié à ELLE Québec bannir de plus en plus d’éléments de ses formules afin de les rendre plus naturelles. Les nouveaux produits sont ainsi exempts de silicones et de PEG (polyéthylèneglycol). Le plus gros défi de Mathilde Thomas? Rendre Caudalie zéro déchet sur le long terme. «C’est-à-dire que la totalité de nos emballages soient recyclés, recyclables ou rechargeables – d’ici 2022», avait-elle expliqué. Alors, comme Blake Lively, on se laisserait tenter par cette eau miraculeuse à la composition 100% clean.

