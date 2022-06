Les vernis à ongles

Un vernis à ongles végane, à base de plantes à 77 % et sans 21 ingrédients toxiques que l’on retrouve généralement dans les vernis à ongles? Eh oui, c’est possible! De plus, il est offert en plus de 40 couleurs. On craque particulièrement pour les nuances Sapa Valley (un vert mousse clair) et Déjà vu (un pêche doux).

ACHETER