La mer est très présente dans vos créations. À quand remonte cette passion?

J’ai grandi à Cadix, en pleine culture méditerranéenne, et j’allais à la plage presque quotidiennement. J’explorais les berges, j’observais la faune marine, je collectionnais les coquillages. Je n’ai jamais oublié ce sentiment de liberté!

À quel moment avez-vous compris que l’océan était en péril?

Je faisais de la plongée en apnée dans les Caraïbes et j’ai vu des récifs coralliens blanchis sur des kilomètres. Il n’y avait que des oursins et des méduses, aucune autre forme de vie. J’avais vu des documentaires à ce sujet, mais c’est une tout autre affaire d’en prendre conscience concrètement. Hors de l’eau, ce serait l’équivalent d’une nation entière qui serait détruite. C’est assez inquiétant.

Pour votre collaboration avec Biotherm, vous avez créé la phrase «How do you sail breathe without the sea?», qui ornera trois produits vedettes en série limitée de la marque. Pourquoi avez-vous choisi ces mots?

J’aime poser des questions – je ne veux pas que mon public se sente accusé, j’invite simplement les gens à se demander avec moi ce qui va se passer si nous continuons comme ça. La mer n’est pas seulement un paysage magnifique pour les vacances et la voile; elle est essentielle à notre vie, comme le plancton et les nombreux microorganismes responsables de la purification de l’air et qui produisent plus de 50 % de l’oxygène dont nous avons besoin pour vivre. Il faut prendre soin de nos océans, non seulement comme un moyen pour nous de nous amuser, mais aussi comme un moyen de nous protéger.