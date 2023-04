Les adeptes de soins de la peau ont vu le mot «biomimétisme» prendre d’assaut leurs crèmes et leurs petits pots ces derniers temps, mais qu’est-ce qu’il signifie exactement? «Le biomimétisme désigne des techniques et des produits qui sont développés en faisant appel à l’ingénierie, à la biologie et à la chimie afin de reproduire les processus biologiques naturels du corps», dit la Dre Renee A. Beach, dermatologue et fondatrice de DermAtelier on Avenue, à Toronto. La nature fait bien les choses — elle a dû résoudre un nombre incalculable de problèmes au cours des 3,8 milliards d’années d’évolution de la vie sur Terre. Pourquoi ne pas l’étudier et carrément la copier afin de trouver des solutions à nos problèmes cutanés?

Concrètement, ces molécules faites d’ingrédients naturels ou synthétiques ont une structure identique ou presque à celle des molécules produites par l’organisme, ce qui leur confère la même fonction biologique. «En copiant une molécule fabriquée naturellement par le corps ou en simulant la structure de la peau ou des cheveux, on garantit une certaine performance», dit le Dr Lionel Ripoll, professeur en cosmétologie au Département des sciences fondamentales de l’UQAC. L’acide hyaluronique, naturellement présent dans la peau, les cheveux et les ongles, est un bon exemple: ses propriétés humectantes sont couramment répliquées dans des molécules synthétiques ou tirées d’ingrédients marins considérés biomimétiques. «Dans les formulations biomimétiques, la concentration des ingrédients correspond à la composition de nos propres protéines et de nos propres acides naturels, dit la Dre Renee A. Beach. Ainsi, un sérum concentré à 1 ou à 2 % d’acide hyaluronique facilitera l’absorption de la molécule dans le derme, où elle s’intégrera à l’acide hyaluronique déjà présent afin d’hydrater davantage la peau.»