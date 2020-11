On passe nos journées devant l’écran. Et quand il y a des temps morts, on a tendance à s’observer un peu, non? La repousse qui gagne du terrain, la monture de lunettes qui a connu de meilleurs jours… et notre visage. Sans trop pousser l’analyse, il y a toujours un petit quelque chose qu’on aimerait améliorer, tout en restant le plus naturelle possible. Pour certaines personnes, ce sont les cernes ou les poches sous les yeux; pour d’autres, ce sont des cicatrices ou des petites rides qui les embêtent depuis (trop) longtemps.

Bien sûr, se sentir belle au quotidien, ce n’est pas toujours évident. Malgré de saines habitudes de vie, il est possible que certains problèmes esthétiques minent le moral. Prenons, par exemple, le contour des lèvres qui est plus effacé ou les joues qui perdent de leur tonus. Que dire aussi des rides qui fraient leur chemin sur notre visage et nous agacent un brin? Peu importe la nature de nos imperfections, il est tout à fait normal d’avoir envie de passer en mode solution.

On vise des changements tout en douceur, loin d’une métamorphose drastique et plus près d’un objectif de beauté naturelle? On aimerait explorer des solutions novatrices qui permettent de choisir ce qui convient le mieux à la morphologie unique de notre visage? Direction Belladerma, une clinique spécialisée dans les soins médico-esthétiques sans bistouri. Forte d’une équipe de médecins et d’infirmières passionnés et attentionnés, Belladerma est reconnue autant pour son expertise à la fine pointe des plus récentes avancées dans ce type de soins que pour son accueil chaleureux et discret. Vous avez des questions sur le Botox ou d’autres agents de comblement? Vous avez fait des recherches sur Internet (on fait toutes ça!), mais vous aimeriez avoir l’avis de spécialistes? Une consultation gratuite à la clinique Belladerma vous permettra de poser toutes les questions nécessaires et de connaître l’éventail des possibilités qui s’offrent à vous. Pour prendre une décision éclairée, c’est la meilleure chose à faire.

Certaines cliniques de soins esthétiques proposent parfois, parmi leurs services, des soins sans bistouri, mais elles n’en font pas leur spécialité. En choisissant un endroit qui en fait son activité principale, comme c’est le cas de Belladerma, vous vous assurez d’un service de qualité, où la beauté naturelle est toujours priorisée. Avant d’avoir le moral à plat et de vouloir fermer la caméra de votre écran, prenez rendez-vous. Car se réserver du temps pour soi, ça compte!