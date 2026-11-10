Parlons de votre nouveau livre, More, qui est la suite de Want . Ces deux ouvrages célèbrent le désir féminin, un sujet encore souvent teinté de honte. Qu’est-ce qui vous a attirée vers ce thème?

Je me suis intéressée à ce sujet parce que j’ai joué dans la série Sex Education. Mon agente littéraire avait reçu de nombreuses propositions d’éditeurs pour que j’écrive un livre, possiblement sous le point de vue d’une sexologue comme j’en incarnais une dans cette émission. Elle ne me les a même pas transmises, sachant que ça ne m’intéresserait pas. Puis elle s’est dit: «Et si nous faisions comme Nancy Friday [autrice de My Secret Garden, publié en 1973, un recueil à succès de fantasmes féminins], c’est-à-dire un livre où les femmes parlent anonymement de leurs désirs les plus profonds?» J’ai trouvé l’idée excellente. Ce qui m’avait le plus frappée en lisant le livre de Nancy Friday, c’était le degré de honte que ressentaient les femmes dans les années 1970. Je voulais savoir si, à l’ère de la pornographie, cette supposée liberté moderne existait réellement. Ou si la honte était toujours présente sous la surface. Il s’avère qu’elle l’est encore.

Par vos livres et votre marque de boissons fonctionnelles, vous semblez défendre l’idée du plaisir sous toutes ses formes. Pourquoi est-ce si important pour vous?

Pour beaucoup de gens, le point G demeure un terme gênant, et c’est l’une des raisons pour lesquelles je voulais l’inscrire sur les canettes. Qu’y a-t-il de honteux dans le plaisir féminin? La seule façon d’éliminer la gêne associée au terme «point G» est de le prononcer tout haut. Ça rejoint aussi L’Oréal et sa phrase célèbre: «Parce que je le vaux bien.» Quand on m’a proposé de devenir ambassadrice et que j’ai compris que je devrais prononcer cette phrase, je me suis dit: «Mon Dieu, je ne peux pas dire ça! Ça me semble tellement cucul.» Puis j’ai vu le documentaire sur Ilon Specht, la femme qui a lancé ce slogan. Elle était tellement radicale. J’ai réalisé à quel point c’était une affirmation féministe de dire: «En fait, oui, je le vaux vraiment bien!» Je me sens suffisamment confiante aujourd’hui pour l’affirmer sans que ça me semble embarrassant.