Gillian Anderson n’a pas peur d’aller chercher ce qu’elle veut… et elle rêve qu’on en fasse autant. On la connaît pour les personnages fougueux qu’elle incarne, mais l’actrice et autrice fait preuve de la même audace au-delà de l’écran. En 2024, cette ambassadrice de L’Oréal Paris a publié Want: Sexual Fantasies by Anonymous, un recueil de fantasmes féminins récoltés anonymement aux quatre coins du monde. Devant l’accueil extrêmement positif réservé à ce livre, Gillian a décidé d’en proposer une suite, More, qui rassemble des récits sensuels de femmes âgées de 18 à 80 ans. Elle a également lancé sa marque de boissons fonctionnelles, G Spot, avec l’objectif de se réapproprier un terme qui, selon elle, n’aurait jamais dû être considéré comme controversé.
«Petit à petit, je me suis engagée sur des chemins qui m’ont permis d’avoir une tribune pour parler de sujets qui me tiennent profondément à cœur, dit-elle en visioconférence. Pourquoi m’en priver sous prétexte que ça n’a rien à voir avec ma carrière d’actrice? J’ai l’impression que ces conversations sont importantes et qu’il est utile de continuer à les avoir.» Cette femme aux multiples talents se confie ici sans détour sur la honte, l’acceptation de soi et le fait d’affirmer haut et fort qu’elle le vaut vraiment bien.
Parlons de votre nouveau livre, More, qui est la suite de Want . Ces deux ouvrages célèbrent le désir féminin, un sujet encore souvent teinté de honte. Qu’est-ce qui vous a attirée vers ce thème?
Je me suis intéressée à ce sujet parce que j’ai joué dans la série Sex Education. Mon agente littéraire avait reçu de nombreuses propositions d’éditeurs pour que j’écrive un livre, possiblement sous le point de vue d’une sexologue comme j’en incarnais une dans cette émission. Elle ne me les a même pas transmises, sachant que ça ne m’intéresserait pas. Puis elle s’est dit: «Et si nous faisions comme Nancy Friday [autrice de My Secret Garden, publié en 1973, un recueil à succès de fantasmes féminins], c’est-à-dire un livre où les femmes parlent anonymement de leurs désirs les plus profonds?» J’ai trouvé l’idée excellente. Ce qui m’avait le plus frappée en lisant le livre de Nancy Friday, c’était le degré de honte que ressentaient les femmes dans les années 1970. Je voulais savoir si, à l’ère de la pornographie, cette supposée liberté moderne existait réellement. Ou si la honte était toujours présente sous la surface. Il s’avère qu’elle l’est encore.
Par vos livres et votre marque de boissons fonctionnelles, vous semblez défendre l’idée du plaisir sous toutes ses formes. Pourquoi est-ce si important pour vous?
Pour beaucoup de gens, le point G demeure un terme gênant, et c’est l’une des raisons pour lesquelles je voulais l’inscrire sur les canettes. Qu’y a-t-il de honteux dans le plaisir féminin? La seule façon d’éliminer la gêne associée au terme «point G» est de le prononcer tout haut. Ça rejoint aussi L’Oréal et sa phrase célèbre: «Parce que je le vaux bien.» Quand on m’a proposé de devenir ambassadrice et que j’ai compris que je devrais prononcer cette phrase, je me suis dit: «Mon Dieu, je ne peux pas dire ça! Ça me semble tellement cucul.» Puis j’ai vu le documentaire sur Ilon Specht, la femme qui a lancé ce slogan. Elle était tellement radicale. J’ai réalisé à quel point c’était une affirmation féministe de dire: «En fait, oui, je le vaux vraiment bien!» Je me sens suffisamment confiante aujourd’hui pour l’affirmer sans que ça me semble embarrassant.
Vous avez récemment participé à la série Lessons of Worth, de L’Oréal Paris, portant sur le vieillissement. Pourquoi avoir choisi ce sujet?
Je me suis posé la question suivante: «Si je voulais dire quelque chose sur l’idée d’éliminer la honte associée au vieillissement et de profiter pleinement des derniers chapitres de notre vie, quel serait ce message?» Aujourd’hui, même des femmes dans la vingtaine commencent à prendre des mesures pour éliminer les signes de l’âge. Et c’est correct, car chacun fait ce qu’il veut avec son visage. Mais je pense que ça entretient aussi l’idée qu’il y a quelque chose qui cloche en nous, et je trouve que c’est problématique. Une partie du message de ma vidéo pour Lessons of Worth consistait à dire qu’il n’y a rien à craindre dans le fait de vieillir. Il y a quelque chose de radical aujourd’hui dans le fait de choisir de vieillir naturellement. La prochaine étape pourrait être d’accueillir le vieillissement, d’accepter qu’il fasse partie de la vie et même qu’il s’agisse d’une bonne chose.
Qu’est-ce qui vous préoccupait dans la vingtaine ou la trentaine et qui ne vous inquiète plus aujourd’hui?
Dans la vingtaine, j’étais très centrée sur moi-même. Pendant les séances photo, je me trouvais trop grosse, j’étais mal à l’aise dans mon corps et dans ma peau. J’éprouvais beaucoup de honte. Quand je regarde ces photos aujourd’hui, je me dis: «Mon Dieu, tout ce temps perdu à entretenir des pensées négatives, alors que tu étais magnifique!» C’est vraiment dommage. Si je n’avais pas été aussi obsédée par ma propre personne, j’aurais probablement été plus heureuse. Et ce bonheur aurait rayonné de l’intérieur. J’aurais dégagé une énergie différente de celle que j’avais parfois à l’époque, une aura souvent marquée par la colère et l’envie de me cacher.
LES ESSENTIELS DE GILLIAN
Depuis quelque temps, j’utilise le sérum Le Duo, qui laisse la peau incroyablement soyeuse, ainsi que la crème Midnight Cream. Je n’avais jamais vraiment obtenu de résultats marquants avec les autres crèmes auparavant, alors je supposais que ça ne ferait pas une grande différence. Mais je dois dire que ces produits sont remarquables. Au réveil, on sent vraiment que la peau est profondément hydratée. Elle est plus douce et visiblement plus ferme. Ces deux qualités peuvent tout à fait coexister. Ces soins sont conçus pour lisser les rides et les ridules, mais ce que je remarque surtout, c’est l’éclat de ma peau. Et pour moi, cet éclat est synonyme de santé et de bien-être.