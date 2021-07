Après avoir testé l’outil e-Youth Finder, Melissa a essayé le sérum activateur de jeunesse Advanced Génifique , ainsi que l’hydratant liquide éclat antistress Hydra Zen de Lancôme… et les résultats parlent d’eux-mêmes. Elle nous livre ici ses impressions sur ces produits.

«L’outil a identifié l’éclat et la fermeté comme étant mes principales préoccupations cutanées. J’ai donc appliqué chaque jour le sérum Advanced Génifique – chargé d’extraits prébiotiques et probiotiques équilibrants et d’acide hyaluronique hydratant – pour “repulper” mon épiderme, puis Hydra Zen, pour éclaircir ma peau et la protéger contre les agressions extérieures, comme la pollution et le stress. Lorsque j’ai associé ces deux produits, les résultats ont été fabuleux. Ma peau devenait aussitôt éclatante! J’ai eu l’impression que mon visage était recouvert d’un voile de protection rafraîchissant. Ce duo a gagné une place permanente sur mon étagère de soins de la peau!»