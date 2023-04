Dans le même ordre d’idées, la marque Three Ships, basée à Toronto, utilise l’écorce des arbres de la forêt boréale — qui serait normalement jetée lors de la transformation du bois — et en extrait des molécules qu’elle incorpore à sa crème de jour Grape Stem Cell + Squalane Radiance. Les principes actifs de cette écorce renforcent l’hydratation et la souplesse de la peau. Du côté de New York, Farmacy se targue d’avoir une longue liste de produits contenant des ingrédients suprarecyclés (comme la pelure de tangerine, contenue dans son nouveau sérum sans eau avec 10 % de vitamine C). En 2021, l’entreprise aurait utilisé près d’une tonne et demie d’ingrédients qui étaient voués à la poubelle. En 2022, elle s’est engagée à ce que tous ses nouveaux produits contiennent des ingrédients recyclés et à éliminer deux tonnes de déchets alimentaires par an.

L’industrie alimentaire est aussi riche en ingrédients exfoliants, qu’on pense aux graines d’abricot qui entrent dans la fabrication du masque nettoyant micro-exfoliant de Nuxe ou au marc de café présent dans le gommage corporel de Cocokind. L’intérêt pour le suprarecyclage se fait sentir non seulement pour les soins de la peau, mais aussi en parfumerie. L’eau de parfum Angel Nova, de Mugler, utilise des pétales de rose préalablement distillés pour en tirer un second extrait à l’odeur distincte.

Tous ces efforts contribuent à limiter le volume de déchets qui aboutissent à un site d’enfouissement; un résultat louable quand on sait que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime qu’environ 1,3 milliard de tonnes de nourriture — soit un tiers des aliments produits pour la consommation humaine — est gaspillée chaque année dans le monde. «Quand les aliments finissent au dépotoir, ils se décomposent et peuvent produire du méthane, un gaz à effet de serre très puissant», rappelle Alissa Sasso, responsable de la santé des consommateurs pour l’organisme américain Environmental Defense Fund. Exploiter les sous-produits et les déchets pour fabriquer des composants cosmétiques permet aussi de réduire la quantité de matières premières à produire, ce qui se traduit par des économies d’eau et d’énergie et par une réduction des émissions de gaz à effet de serre.