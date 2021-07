Même si on connaît l’importance de protéger notre peau du soleil à longueur d’année, il faut rafraîchir nos connaissances à ce sujet dès le retour du beau temps. «L’indice UV, mis au point par des scientifiques canadiens en 1992 et adopté par l’Organisation mondiale de la santé en 1994, augmente au Canada selon l’angle d’inclinaison de la Terre par rapport au Soleil, et atteint son apogée au prin- temps et en été», dit la Dre Sandy Skotnicki, dermatologue et professeure adjointe à l’Université de Toronto. L’augmentation de l’intensité des rayons du soleil, combinée au fait qu’on passe davantage de temps à l’extérieur et qu’on porte des vêtements plus légers, nous rend plus vulnérables aux coups de soleil et au vieillissement prématuré de la peau – des rides apparaissent, une hyperpigmentation peut se produire et la peau perd de son élasticité –, sans oublier le cancer de la peau (80 000 cas sont diagnostiqués chaque année au Canada).

Pour profiter à fond de la belle saison, on commence par vérifier les dates de péremption de nos crèmes solaires et on aiguise nos connaissances afin de protéger notre épiderme au maximum!

Protection 360°

«Les rayons UVB sont responsables des coups de soleil, mais les UVA, qui pénètrent plus profondément dans l’épiderme, sont associés aux dommages à plus long terme, ainsi qu’au développement du cancer de la peau», déclare la Dre Skotnicki. Elle insiste cependant sur le fait que les coups de soleil comme les dommages en profondeur sont des facteurs de risque importants liés au cancer de la peau. «Les UVA sont présents à longueur d’année à la même intensité, même par temps nuageux», souligne Holly Thaggard, fondatrice de la marque de soins solaires Supergoop! C’est pourquoi il est essentiel de protéger notre épiderme des deux types de rayons, même si le FPS – le facteur de protection solaire – indiqué sur l’étiquette des produits solaires ne représente que le niveau de protection contre les rayons UVB.